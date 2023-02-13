Misterios sin resolver: Pasan siglos y no aparece la tumba de Cleopatra

Fue la reina más joven de Egipto, gobernó casi 30 años, era glamurosa, llena de joyas y tenía predilección por las serpientes; así era Cleopatra, cuya tumba es uno de los misterios sin resolver de la arqueología.

Cleopatra se suicidó a los 39 años, pero después de siglos de su muerte, todavía no se sabe dónde está su tumba.

Los arqueólogos creen que podría estar en un túnel bajo un templo de Egipto, o en unas galerías subterráneas de difícil acceso.

Sin embargo, actualmente hay excavaciones activas para tratar de dar con la tumba sin resultados exitosos.