IMSS: Guardería, servicio médico y otros beneficios de la modalidad 10 del IMSS; ¿qué trabajadores pueden ingresar?

¿Trabajas por tu cuenta y no tienes seguro social? El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con la Modalidad 10, un esquema de incorporación que cuenta con diversos beneficios, incluyendo pensión por vejez o enfermedad.

¿Quiénes pueden inscribirse a la Modalidad 10 del IMSS?

La Modalidad 10 para trabajadores independientes está dirigida principalmente a personas que trabajan por cuenta propia y no tienen una relación laboral con un patrón que las asegure ante el IMSS en forma automática.

Entre quienes pueden considerar esta opción se encuentran los profesionales freelance, comerciantes, artesanos y personas que desarrollan otras actividades económicas sin recibir un salario por parte de un empleador.

También pueden incorporarse las personas que trabajan en industrias, así como mexicanos que viven y laboran en el extranjero y no cuentan con un patrón en México.

Este esquema permite solicitar la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el instituto.

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¿Qué beneficios ofrece la Modalidad 10 del IMSS?

Uno de los principales atractivos de esta modalidad es que brinda acceso a servicios de salud y otras prestaciones. Entre los beneficios que ofrece este esquema se encuentran:



Servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica.

Incapacidades por enfermedad y maternidad.

Pensión por invalidez o vejez.

Fondo para el retiro.

Prestaciones sociales para velatorios y guarderías.

Además, las personas trabajadoras independientes pueden realizar aportaciones para su subcuenta de vivienda, si es que así lo desean.

No obstante, el IMSS detalló que es importante tener en cuenta que la inscripción no significa que todos los beneficios se otorguen automáticamente, ya que esto depende de los periodos de cotización.

Requisitos y cómo registrarse a la Modalidad 10

El Instituto Mexicano permite iniciar el trámite de incorporación a través de su portal oficial de Personas Trabajadoras Independientes, pero se deben contar con los siguientes documentos:



CURP

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

Constancia de actividad económica.

Una vez que cuentes con la documentación necesaria, deberás realizar estos pasos para el registro:



Entra al Portal de Personas Trabajadoras Independientes. Captura tu CURP, RFC (si aplica), NSS y tu correo electrónico. Ingresa tu domicilio para que el sistema te asigne una clínica familiar. Selecciona tu actividad económica o profesión y tu zona geográfica Declara tu ingreso o salario mensual (debe estar entre el mínimo de ley y el tope máximo). Elige si deseas hacer aportaciones adicionales al Infonavit. Selecciona la periodicidad de pago (mensual, bimestral, semestral o anual). Confirma los datos para generar tu línea de captura y realiza el pago en el banco o en línea.

No existe una cuota mensual única para todas las personas, pues el monto depende de factores como el ingreso mensual y la actividad económica, por lo que es recomendable consultar la calculadora oficial del instituto antes de iniciar el registro.

