Hombres arrojan cuerpo de la modelo Christy Giles frente a un hospital

La modelo Christy Giles, de 24 años, fue declarada muerta en un hospital de California, Estados Unidos, después de que su cuerpo fuera arrojado frente al nosocomio por un grupo de desconocidos.

La trágica historia comenzó el pasado viernes 12 de noviembre, cuando Giles acudió a una fiesta en compañía de sus amigas, una de ellas declaró que la modelo y otra joven conocieron a unos hombres, quienes las invitaron a un departamento ubicado al oeste de Los Ángeles.

Jan Cilliers, esposo de la modelo, explicó que Christy estuvo intercambiando mensajes de texto con Marcela, la joven con la que acudió al departamento. Su última comunicación fue a las 05:30 de la mañana del sábado, cuando le escribió que deseaba irse del lugar.

Unas horas después, los desconocidos arrojaron el cuerpo de Christy Giles a la banqueta, frente al Hospital del Sur de California, donde más tarde la declararon muerta.

Según relató el esposo de Christy Giles a medios estadounidenses, existe un video en el que se observa a un grupo de hombres dentro de un auto sin placas, desde el cual arrojaron a la modelo, presuntamente sin vida, frente al hospital.

Después, los mismos hombres dejaron a la amiga en otro hospital de Los Ángeles, donde permanece internada en estado crítico. Hasta ahora se sabe que la compañera de Giles es Hilda Marcela Cabrales, de 26 años, una diseñadora mexicana egresada de la Universidad de Monterrey, institución privada localizada en Nuevo León.

Familia de Christy Giles cree que la joven fue drogada

En redes sociales circula un video que habría compartido Hilda Marcela en su cuenta personal de Instagram, donde se observa que la joven se encontraba en un centro nocturno antes de la tragedia.

A model whose body was dumped at a Los Angeles hospital Saturday night was last seen at a warehouse party hours earlier in video



Christy Giles's lifeless body was allegedly left by men in balaclavas driving a Prius with no plates at Southern California Hospital in Culver City pic.twitter.com/NOeQx6Fi2D — MassiVeMaC (@SchengenStory) November 17, 2021

La policía de los Ángeles, citada por medios internacionales, consideró que Christy Giles pudo haber muerto por una sobredosis, debido a que en el reporte toxicológico de su amiga hay rastros de heroína.

“Encontraron heroína en su sistema, que no es algo que cualquiera de estas chicas pudieran probar, no voluntariamente”, mencionó Jan Cilliers.

Por su parte, Dusty Giles, madre de la modelo, dijo que posiblemente la joven fue drogada y agredida sexualmente, pero hasta ahora las autoridades no han confirmado nada al respecto.

Mi hija habría luchado como una loca y por lo que tengo entendido, al hablar con el médico y la enfermera de la sala de urgencias, no vieron ningún hematoma visible, ni arañazos.

Después de lo ocurrido, familiares y amigos de Hilda Marcela han utilizado una página de internet para recaudar fondos, los cuales serán destinados a cubrir los gastos “que esta tragedia ha impuesto”, pues la joven permanece en el hospital con respiración asistida.

