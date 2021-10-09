En California castigarán a quien se quite el condón sin consentimiento

Gavin Newsom, gobernador de California, Estados Unidos, firmó un proyecto de ley para castigar como abuso sexual el “stealthing”, es decir, la práctica de quitarse el condón sin consentimiento de la pareja.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado y la Asamblea estatal hace un mes, por lo que es la primera medida contra el “stealthing” en el país norteamericano, afirmó Cristina García, asambleísta e impulsora de la iniciativa.

Esta ley es la primera de su tipo en la nación, pero insto a otros estados a seguir la dirección de California y dejar en claro que el ‘stealthing’ no solo es inmoral, sino ilegal.

A través de una enmienda al código civil de California para incluir la práctica de quitarse el condón, será posible que las víctimas pongan una demanda civil por daños y perjuicios.

Te puede interesar: Ginecólogo diagnostica como enfermedad la homosexualidad de una joven

La práctica de retirar el preservativo durante un encuentro sexual, sin que la pareja esté de acuerdo, “causa daños físicos y emocionales a largo plazo”, dijo García, citada por Reuters.

“He estado trabajando en el tema desde 2017, estoy eufórica de que ahora haya algo de responsabilidad para quienes perpetran el acto”, principalmente contra las mujeres y los hombres homosexuales, detalló.

With @AsmGarcia’s #AB453 signed, victims of stealthing will be able to take civil action against their perpetrators. By passing this bill, we are underlining the importance of consent.https://t.co/uxlorgewu4 — Office of the Governor of California (@CAgovernor) October 8, 2021

Quitarse el condón sin consentimiento es considerada una violación a la dignidad

La asambleísta de California citó un informe de la revista Columbia Journal of Gender and Law de 2017, donde se afirma que la extracción no consensuada de un condón tiene el riesgo de causar embarazos y enfermedades a las víctimas.

“Las víctimas sienten una grave violación de la dignidad y la autonomía. A menudo se sienten confundidas, avergonzadas y no saben cómo digerir lo que les pasó”, agregó García.

TY @CAgovernor for ensuring that stealthing isn't only immoral but illegal. https://t.co/2jhzJiEbzZ — Cristina Garcia (@AsmGarcia) October 8, 2021

En caso de que una persona sea declarada culpable de quitarse el condón sin consentimiento, podría ser responsable de daños generales, especiales y punitivos, según Reuters.

Los resultados de un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos en 2019 arrojaron que 12% de las mujeres de ese país habían sido víctimas de esta práctica de retirar el condón sin un acuerdo mutuo.

Cristina García también impulsó el proyecto de ley AB 1171, para eliminar en California la excepción de violación conyugal y que pueda ser castigada “con la misma seriedad que el abuso de un no cónyuge”.

“La violación es violación. Una licencia de matrimonio no es una excusa para cometer uno de los crímenes más violentos y sádicos de la sociedad”, sentenció García.

Te puede interesar: Mujer organiza fiesta de divorcio; vivía en un matrimonio arreglado