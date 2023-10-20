El Mole de caderas de Tehuacán ya es Patrimonio Cultural Intangible del estado de Puebla

El mole de caderas, uno de los platillos más representativos del Valle de Tehuacán, ha sido declarado como Patrimonio Cultural Intangible del estado de Puebla. Mediante un decreto emitido por el gobernador poblano, Sergio Salomón Céspedes, se le otorgó dicha designación a este peculiar platillo de la cocina poblana.

Esta declaratoria fue publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) , en el marco del inicio de la temporada de Mole de Caderas 2023. Gracias a la designación del mole de caderas del Valle de Tehuacán como Patrimonio Cultural Intangible del estado de Puebla, se diseñarán además de que se promoverán diversas acciones para que este guiso, que surgió en el siglo XIX, perdure durante las próximas generaciones.

Mole de caderas de Tehuacán: Patrimonio Cultural Intangible del estado de Puebla|“X/SergioSalomonC”

Cabe señalar que en sus inicios a este peculiar platillo de la cocina mexicana se le conocía como “el caldo de los pobres” sin embargo con el paso de los años, el mole de caderas se convirtió en referente de la cocina de Tehuacán y ahora se convirtió en Patrimonio Cultural Intangible del estado de Puebla.

El mole de caderas de Tehuacán, es un platillo cuya preparación conlleva varios meses de trabajo, además de un ritual prehispánico para el sacrificio del chivo, que lleva esta receta que normalmente se guisa a finales del mes de octubre. Este mole cuenta con un sabor particular que se encuentra estrechamente relacionado al Valle de Tehuacán debido al empleo del chivo cebado, además del uso de ingredientes de origen local, que en su mayoría, se consiguen únicamente durante cierta temporada.

¿Qué lleva el mole de caderas de Tehuacán?

En el mole de caderas de Tehuacán se utilizan el espinazo y el juego de caderas del chivo cebado, además de la mezcla de varios chiles como el guajillo, serrano, costeño y cuicateco. Estos ingredientes se mezclan con jitomate, miltomate, ajo, cebolla, cilantro, guajes, hojas de aguacate, ejotes de la sierra, además de sal de Zapotitlán Salinas.

Cuando este delicioso platillo poblano se encuentra servido, comúnmente se le agrega cebolla picada, además de naranja agria o un limón y por supuesto que se acompaña con unas buenas tortillas de maíz.