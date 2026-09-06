VIDEO | Así se vivió la terrible explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México; autoridades actualizan la cifra de afectados
Videos de la terrible explosión de pirotecnia en Temascalcingo salieron a la luz, mostrando cómo se vivió la tragedia entre los que se encontraban ahí.
Videos del terrible momento en que sucedió la explosión en Temascalcingo, Estado de México, salieron a la luz mostrando cómo es que personas que se encontraban en el lugar vivieron la tragedia.
Este domingo 6 de septiembre, la Secretaría General de Gobierno del Estado de México confirmó que la cifra de fallecidos tras la explosión subió a 10 personas, además de registrarse 64 lesionados.
El reporte, emitido con corte a las 09:30 horas corresponde a los hechos ocurridos durante la celebración patronal en Santa María Canchesdá.
Según el IMSS-Bienestar, los heridos se encuentran recibiendo atención en distinas unidades médicas:
- Hospital General Atlacomulco
10 personas permanecen hospitalizadas y reciben atención médica.
4 personas fueron trasladadas a otras unidades para continuar con su atención.
3 personas fueron dadas de alta debido a su mejoría clínica.
1 persona falleció en el establecimiento.
- Hospital Ignacio López Rayón Bicentenario, El Oro
4 personas fueron dadas de alta tras recibir atención.
- CEAPS Ex Hacienda de Solís
5 personas fueron dadas de alta tras recibir atención.
- Centro de Salud Urbano Temascalcingo
3 personas fueron dadas de alta debido a su mejoría clínica.
- Hospital San Felipe del Progreso
1 persona fue dada de alta tras recibir atención.
- Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”
1 persona fue ingresada tras ser trasladada desde el Hospital General Atlacomulco para continuar con su atención médica.