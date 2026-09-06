VIDEO | Así se vivió la terrible explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México; autoridades actualizan la cifra de afectados

Videos del terrible momento en que sucedió la explosión en Temascalcingo, Estado de México, salieron a la luz mostrando cómo es que personas que se encontraban en el lugar vivieron la tragedia.

Este domingo 6 de septiembre, la Secretaría General de Gobierno del Estado de México confirmó que la cifra de fallecidos tras la explosión subió a 10 personas, además de registrarse 64 lesionados.

El reporte, emitido con corte a las 09:30 horas corresponde a los hechos ocurridos durante la celebración patronal en Santa María Canchesdá.

Según el IMSS-Bienestar, los heridos se encuentran recibiendo atención en distinas unidades médicas:

