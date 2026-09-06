Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

VIDEO | Así se vivió la terrible explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México; autoridades actualizan la cifra de afectados

Videos de la terrible explosión de pirotecnia en Temascalcingo salieron a la luz, mostrando cómo se vivió la tragedia entre los que se encontraban ahí.

Por: Jimena Romero

Videos del terrible momento en que sucedió la explosión en Temascalcingo, Estado de México, salieron a la luz mostrando cómo es que personas que se encontraban en el lugar vivieron la tragedia.

Este domingo 6 de septiembre, la Secretaría General de Gobierno del Estado de México confirmó que la cifra de fallecidos tras la explosión subió a 10 personas, además de registrarse 64 lesionados.

El reporte, emitido con corte a las 09:30 horas corresponde a los hechos ocurridos durante la celebración patronal en Santa María Canchesdá.

Según el IMSS-Bienestar, los heridos se encuentran recibiendo atención en distinas unidades médicas:

  • Hospital General Atlacomulco
    10 personas permanecen hospitalizadas y reciben atención médica.
    4 personas fueron trasladadas a otras unidades para continuar con su atención.
    3 personas fueron dadas de alta debido a su mejoría clínica.
    1 persona falleció en el establecimiento.
  • Hospital Ignacio López Rayón Bicentenario, El Oro
    4 personas fueron dadas de alta tras recibir atención.
  • CEAPS Ex Hacienda de Solís
    5 personas fueron dadas de alta tras recibir atención.
  • Centro de Salud Urbano Temascalcingo
    3 personas fueron dadas de alta debido a su mejoría clínica.
  • Hospital San Felipe del Progreso
    1 persona fue dada de alta tras recibir atención.
  • Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”
    1 persona fue ingresada tras ser trasladada desde el Hospital General Atlacomulco para continuar con su atención médica.
Tags relacionados
Estados Estado de México