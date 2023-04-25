Hallan en Perú, momia de más de mil años de antigüedad

Expertos arqueólogos encontraron en un complejo arqueológico en las afueras de Lima, la capital peruana una segunda momia de más de mil años de antiguedad, perteneciente a una cultura preinca. Desde el año pasado se han ido descubriendo vestigios en esta área.

Los restos de la momia encontrada el fin de semana en las afueras de Lima dicen los expertos que podría se de un adolescente. En el lugar donde fue encontrada también había cerámica y soguillas de acuerdo con la información proporcionada por la encargada del proyecto de investigación de Cajamarquilla, la arqueóloga Yomira Huamán de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La arqueóloga dijo que los restos encontrados estaban en un buen estado de conservacion y confirmo que fue hallada a unos 200 metros de donde se encontró en noviembre otra momia de Cajamarquilla.

Según personas que atestigaron el hallazgo la momia que fue descubierta el fin de semana tenía partes de piel en la rodilla y cabellos en el cráneo "Este cuerpo evidencia un tipo de enterramiento. Si bien elcierto que los demás cuerpos fueron encontrados en cámarassimples, en este se ha encontrado tumbas que inicialmente teníancomo función el almacenamiento de objetos", dijo la arqueóloga, Huamán.

En ese mismo lugar fueron descubiertos en enero pasado, los restos de 8 niños y 12 adultos, y se tiene la teoría de que estos habrían sido sacrificados en honor a un hombre de élite hace 800 o 1,200 años.

Las momias de Cajamarquilla

En noviembre del 2021 arqueólogos peruanos encontraro en el complejo arqueológico de Cajamarquilla una momia de 800 años de antiguedad. Los restos estaban amarrados con cuerdas y las manos le cubrían el rostro. Según los especialistas sería una persona de una cultura que se desarrollo en esa zona del Perú, antes del surgimiento del imperio Inca, en el siglo XV.

Perú: hallan #momias de seis niños víctimas de #sacrificios



Se podría tratar de uno de los sacrificios de niños más antiguos en Perú. Los seis niños y ocho adultos habrían sido sacrificados en la ciudad preinca de #Cajamarquilla y datan de entre 800 y mil años. /ft#DWNoticias pic.twitter.com/4P0hD2CuPq — DW Español (@dw_espanol) February 15, 2022

¿Dónde está el complejo de Cajamarquilla?

El complejo arqueológico de Cajamarquilla se ubica a 20 kilómetros apróximadamente de la ciudad de Lima, capital del Perú, en el valle del Rímac. Según los estudios arqueológicos Cajamarquilla habría sido un centro urbano construído hacia finales del siglo VII dC y es considerada, el segundo complejo arqutectónico de adobe, más grande de los andes prehispánicos. De acuerdo con la página web de turismo de Perú, el sitio arqueológico ocupa 167 hectáreas con edificaciones hechas de adobe, dividido en cuatro sectores, entre los hay un grupo de pirámides de gran tamaño. Y está abierto al público para visitarlo.

Con información de Reuters