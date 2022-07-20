VIDEO: ¡Es el diablo! Monja separa a mujeres que se besaban en Italia

En redes sociales sociales se volvió viral el video de una monja que entre gritos separó a dos mujeres que se estaban besando en calles de Nápoles, Italia, lo que generó críticas a la religiosa y la calificaron de “homofóbica”.

“¿Qué están haciendo? ¿Estas cosas con dos chicas? ¡El diablo, de verdad es el diablo! Jesús, María y José”, gritó la religiosa mientras separaba a las dos mujeres que solamente se rieron de la situación.

Las mujeres que protagonizaron el momento fueron las actrices Serena de Ferri y Kyshan Wilson, quienes estaban posando para una sesión fotográfica de la serie de televisión “Mare fuori”, un programa que narra las aventuras de un grupo de jóvenes internos en un instituto.

Due modelle stanno posando per un editoriale, quando arriva una suora a separarle perché due ragazze non dovrebbero baciarsi. Italia, anno 2022



Video di @Serenaltair pic.twitter.com/UVAI8U85sj — NEG Zone (@NEG_Zone) July 17, 2022

No obstante, a la monja no le importó interrumpir la sesión fotográfica y se acercó a las jóvenes mujeres para separarlas en el momento en que ambas se daban un beso, mientras uno de los fotógrafos le explicó a la religiosa que se trataba de un montaje, lo que poco le importó a la monja.

Italia, un país que no castiga el hostigamiento homofóbico

En octubre de 2021, el senado de Italia bloqueó una ley que proponía castigar hasta con cuatro años de prisión la violencia y hostigamiento por motivos de sexo, genéro, orientación o identidad de género.

Los partidos ultraderechistas votaron contra la aprobación de la norma conocida como ley Zan, pues consideraron que con ella se restringía la libertad de expresión y además atentaba los valores tradiciones de los ciudadanos de Italia.

La ley Zan contra la homofobia en Italia ya tenía luz verde en la Cámara de Diputados, pero los senadores la frenaron e impidieron que se volviera a debatir en los seis meses siguientes.

El Vaticano también influyó en la cancelación de la ley Zan, pues pidió a los senadores que modificaran la ley argumentando que violaba el Concordato, un acuerdo que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado.