India utiliza monos falsos para ahuyentar a los macacos y que no arruinen el G20

En India se preparan para albergar a los líderes mundiales del G20 y no van a permitir que nada lo arruine, especialmente los macacos, por lo que utilizaron monos falsos y “hombres monos” para ahuyentarlos.

Las autoridades indias colocaron figuras de cartón de tamaño real con imágenes de primates enfadados, con la intención de disuadir a los verdaderos y que no causen estragos.

Además, contrataron a 40 “hombres monos” para que realicen sonidos similares a los macacos y que éstos no se acerquen a las zonas más turísticas para crear la impresión de que los animales están vivos y en movimiento.

#Insóllito 😳 ¡UNA GUERRA DE MONOS! 🙈💥🙉💥🙊



India se está preparando para una cumbre mundial y colocó adornos florales y frutales en varios lugares de su capital… pero hay un problema, los monos se los quieren comer. ¡Para evitarlo, colocaron recortes de cartón de monos y… pic.twitter.com/Y4NIrGCXsX — Nuestro Diario (@NuestroDiario) August 30, 2023

El Vicepresidente del Consejo Municipal de Nueva Delhi, Satish Upahyay, declaró que la intención es solo espantar a los macacos que está prohibido golpearlos, dañarlos o desplazarlos.

Otra medida tomada por el ayuntamiento fue colocar comida para monos en zonas boscosas para que estos se mantengan ahí y no salgan a otros lugares donde haya gente y turistas.

¿Por qué hay tantos monos en India?

Los monos son una amenaza en muchas zonas de la capital de India, ya que corren por carreteras muy transitadas sin previo aviso poniéndose en riesgo a ellos mismos y a los automovilistas).

Además se han reportado ataques a peatones o residentes desprevenidos, así como robos de objetos. Desde hace años, los monos pasean por las calles de Nueva Delhi en busca de comida.

La capital india era zona boscosa donde vivían los monos, por lo que cuando comenzó a urbanizarse los primates fueron desplazados, pero solo por un tiempo, pues casi en seguida regresaron a la calle para alimentarse.