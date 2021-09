Mono viaja 22 kilómetros para vengarse de sus captores en India

Un mono bonnet se convirtió en el terror de una aldea en Karnataka, India, luego de viajar 22 kilómetros para regresar a la aldea y vengarse de los pobladores que lo capturaron para enviarlo a un bosque.

Los aldeanos señalaron que el primate era conocido por robar frutas, comida y objetos de valor y aunque en un principio no le dieron importancia, pues ese tipo de monos son conocidos por llevarse todo lo que encuentran, resultó en una verdadera pesadilla.

Sin embargo, las cosas cambiaron y pusieron en alerta a los pobladores de la aldea en India cuando el animal empezó a rondar por la escuela primaria local asustando a los niños, así que dieron aviso al Departamento Forestal para que atendiera la situación.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, no podían atrapar al mono, por lo que requirieron la ayuda de algunos voluntarios para poder terminar con su labor de captura.

Pixabay

Al sentirse perseguido, el macaco se lanzó contra uno de los voluntarios, mordiéndole la mano y dejándole varias heridas; el sujeto intentó huir y se escondió en su mototaxi, pero no eso no fue suficiente para el mono, que terminó por arrancarle el recubrimiento a su vehículo.

“Estaba muy asustado. El mono loco me seguía a todas partes. Me mordió tan fuerte que el médico me dijo que las heridas tardarían al menos un mes en curarse. No puedo conducir mi auto, con el que me gano la vida. Además, ese día no volví a casa por miedo a que el mono me siguiera. Tengo niños pequeños en casa. ¿Y si los ataca? Sigo teniendo mucho miedo”, comentó el hombre para un medio local.

Finalmente, con la ayuda de 30 personas y después de tres horas, el mono por fin fue capturado y trasladado a un bosque a 22 kilómetros de distancia de la aldea, para que los vecinos pudieran vivir tranquilos.

El mono se sube a un camión y viaja 22 kilómetros para volver a la aldea

No obstante, el primate resultó ser más inteligente de lo que esperaban y en menos de una semana, regresó a la aldea, al sur de la India, para “ajustar cuentas” con sus captores.

De acuerdo con algunos testigos, el mono trepó a la parte trasera de un vehículo y así logró regresar a la aldea, lo que volvió a desatar el temor entre los habitantes, especialmente el hombre que fue atacado por el mono el día de su captura.

“Cuando me enteré de que el mono había vuelto al pueblo sentí un escalofrío. No he salido de mi escondite. Sé que es el mismo porque todos vimos una marca en su oreja la última vez y mi amigo dijo que los aldeanos la notaron”, comentó.

Tras el regreso del animal, los pobladores solicitaron, de nuevo, el apoyo de los elementos del Departamento Forestal, que lo redapturaron y lo enviarn a un área más alejada de Kottigehara.