Monreal pide licencia al Senado para participar en encuesta interna de Morena para elecciones 2024

Ricardo Monreal, senador por Morena, solicitó licencia al cargo para participar en la encuesta interna del partido, en la que se definirá al candidato que buscará suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2024.

En su cuenta de Twitter, el senador compartió un día antes un video en el que se despidió, desde su oficina en el Senado, de sus colaboradores más cercanos y seguidores, a quienes agradeció por su acompañamiento desde que asumió su escaño el primero de septiembre de 2018.

"Es la mudanza normal, no hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos, sino dedicarse con amor a los encargos...Poder decir adiós es crecer. ¡Gracias totales por todo su acompañamiento y buena vibra!", expresó en sus redes sociales el morenista y exgobernador de Zacatecas.

De acuerdo con la gaceta parlamentaria del Senado, Monreal envió este martes la solicitud para separarse, por tiempo indefinido, del cargo. El documento expone que la licencia tendrá efecto a partir de las 16:00 horas del próximo viernes 16 de junio.

Morena elegirá candidato presidencial por encuesta

Esta semana, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, informó que el candidato del partido para las elecciones presidenciales será elegido a través de una encuesta a las bases en la que participarán cuatro de las conocidas 'corcholatas' y dos aspirantes de partidos aliados.

“Se definirá por encuesta nacional a un mínimo de cuatro y máximo de 6. Es público y notorio que quedan Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum”, expresó en conferencia de prensa.

Durazo precisó que todos los aspirantes firmaron las reglas que establecieron los consejeros de Morena y se comprometieron a respaldar en todo momento a quien resulte mejor posicionado entre los militantes. Con estas reglas, indicó que el proceso terminaría el próximo 6 de septiembre con el anuncio del candidato para el 2024.

Hasta el momento, las 'corcholatas' que han renunciado o solicitado licencia a su cargo son: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.