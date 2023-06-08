“Voy a renunciar y voy a recorrer al país": Ricardo Monreal afirma que se separará de su cargo rumbo las elecciones presidenciales

Ricardo Monreal anuncio hoy miércoles 7 de junio que en el momento preciso estará dispuesto a separarse de su cargo como senador para competir para buscar la candidatura presidencial en las elecciones 2024 a la Presidencia de México.

"De mi parte estoy dispuesto a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial cuando llegue el momento, estoy totalmente seguro de que será para bien y estoy totalmente preparado y listo para poder hacer caso, estar de acuerdo y acatar las disposiciones que la máximas autoridades de Morena que es el Consejo Nacional determine", indicó el senador ante ser cuestionado sobre su opinión acerca de que los aspirantes a la presidencia en el 2024 renuncien a su cargo.

Ricardo Monreal asegura que la decisión es y será para bien

Hay que recordar que Morena le ha establecido como requisito a las corcholatas separarse de su cargo político si es que esperan ser candidatos presidenciales, ante esto el senador de Morena indicó que de acuerdo a lo que se plantee en la reunión del Consejo Nacional el próximo domingo se fijará un plazo específico para la inscripción rumbo a la elección de un posible candidato, sin embargo estimó que aproximadamente la siguiente semana se presentará su renuncia así como las tres corcholatas restantes.

Ricardo Monreal indicó que no renunciará a su puesto ya que es un cargo de elección popular, por lo que solicitará licencia al cargo de presidente de la junta de coordinación política así como al de senador una vez que el Consejo determine las reglas para el proceso de sucesión.

A un año de dar arranque para renovar la presidencia de México, Ricardo Monreal sería el segundo funcionario de Morena que renunciaría a su cargo para contender en la encuesta interna del partido guinda, pues el pasado 6 de junio Marcelo Ebrard anunció que se separaría de su cargo para formar parte de la carrera rumbo a la presidencia de 2024.

Después del pronunciamiento de la salida del excanciller Marcelo Ebrard a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el pasado 6 de junio, Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el senado senado se ha pronunciado al respecto y afirma que fue una decisión apresurada pero ágil por parte del exsecretario.

Converso con los medios de comunicación del @senadomexicano. pic.twitter.com/m5FcbyhkgU — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 7, 2023

Ricardo Monreal afirmó que ha sido parte desde hace años en el proceso de transformación desde el 2018 y que luchará a la buena y recorrerá los pueblos de acuerdo al estatuto para compartir sus propuestas con el fin de abonar a la unidad.