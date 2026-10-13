VIDEO | Colapsa puente peatonal en Monterrey: cae sobre un vehículo

Un automóvil terminó dañado luego de que un puente peatonal de concreto se desplomara sobre él en plena avenida Constitución, en Monterrey, Nuevo León; el incidente provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación en una de las principales vialidades de la zona metropolitana.

Puente se desploma en Monterrey; esto se sabe del accidente

El puente peatonal de concreto colapsó sobre un automóvil que transitaba por avenida Constitución, lo que ocasionó daños materiales en la unidad y obligó a movilizar a los equipos de emergencia.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Normal Miguel F. Martínez. La caída de la estructura generó preocupación por las condiciones de seguridad en el sitio, mientras las autoridades realizaban las labores correspondientes para atender el incidente.

Hasta el momento, la información disponible señala que no hay personas lesionadas; sin embargo, las revisiones en el área son necesarias para determinar las condiciones en las que quedó la infraestructura y prevenir riesgos adicionales.

⚠️ Colapsa puente peatonal Ocurrió en la Avenida Constitución, en Monterrey, Nuevo León https://t.co/IgryYhxPxh — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 13, 2026

Cierre de carriles provoca afectaciones viales

El colapso también tuvo consecuencias para los automovilistas, debido al bloqueo de los carriles exprés de avenida Constitución.

Esta vialidad es una de las principales arterias de Monterrey y conecta distintos puntos del área metropolitana, por lo que las restricciones a la circulación pueden complicar los traslados de quienes utilizan esta ruta.

Ante la emergencia, elementos de Tránsito implementaron un operativo para desviar los vehículos y agilizar el flujo vehicular en el sector.

Desplome ocurrió cerca de las obras de la Línea 6 del Metro

El incidente se registró cerca de las obras de construcción de la Línea 6 del Metro de Nuevo León, donde recientemente se levantaron columnas y se instaló parte del viaducto elevado por el que circulará el nuevo sistema de transporte.

Aunque ambas situaciones coinciden en la misma zona, hasta el momento no se ha establecido una relación entre los trabajos de construcción y la caída del puente peatonal.