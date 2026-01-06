Grupo de 5 baja a conductor, le propinan golpiza y lo roban en Iztapalapa

La violencia vial escaló a niveles alarmantes en la alcaldía Iztapalapa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron la detención de una banda de "montoneros" conformada por cuatro hombres y una mujer, quienes le dieron una golpiza, dañaron el auto y asaltaron a un conductor en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron en la colonia Héroes de Churubusco, específicamente en el cruce de las calles 107-A y Rodolfo Usigli. Operadores del C2 Oriente alertaron a los oficiales en campo sobre una riña en proceso, lo que activó la movilización policiaca.

La agresión: Usaron un tubo de fibra de vidrio

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con una testigo de 31 años, quien narró cómo el grupo de cinco personas se abalanzó contra el conductor de un vehículo color azul con placas del Estado de México . Los agresores no solo le causaron daños severos a la carrocería, sino que agredieron físicamente al chofer y aprovecharon la superioridad numérica para despojarlo de sus pertenencias.

Tras el ataque, los responsables intentaron huir caminando calles adelante, pero fueron interceptados gracias a un cerco preventivo. Durante la revisión de protocolo, se les aseguró dinero en efectivo y el arma utilizada para la agresión: un mango de fibra de vidrio de aproximadamente 90 centímetros de largo.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Policías de la #SSC detuvieron a cuatro hombres y a una mujer, posibles responsables de lesionar al conductor de un vehículo particular, causarle daños y despojarlo de sus pertenencias, luego de una riña en calles de @Alc_Iztapalapa.



La acción policial… pic.twitter.com/L6MzlGDQpH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 6, 2026

Víctima policontundida y detenidos con antecedentes en Iztapalapa

Paramédicos valoraron al conductor afectado, un hombre de 32 años, a quien diagnosticaron como policontundido debido a la golpiza recibida. Afortunadamente, no requirió traslado hospitalario, pero decidió proceder legalmente contra sus atacantes.

Los detenidos son cuatro sujetos de 19, 23, 41 y 44 años, así como una mujer de 40 años. Al cruzar información en las bases de datos delictivas, las autoridades descubrieron que dos de ellos ya son "fichitas":



El detenido de 44 años: Tiene un ingreso al Sistema Penitenciario por Violencia Familiar (2020) y remisiones al Juez Cívico.

Tiene un ingreso al Sistema Penitenciario por (2020) y remisiones al Juez Cívico. El detenido de 41 años: Cuenta con un ingreso previo por Robo Calificado en 2022.

Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica por los delitos de lesiones, daño a la propiedad y robo.

