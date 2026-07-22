¿Por qué los huracanes este 2026 son más fuertes? El fenómeno en el mar que los vuelve peligrosos

Expertos del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, determinaron que los huracanes este 2026 podrían ser más peligrosos y todo por un fenómeno que toma presencia en los mares.

¿Qué hará más fuertes a los huracanes, cómo se forman y cuántos se esperan para esta temporada 2026?

¿Cuántos ciclones se esperan para este 2026?

De acuerdo a lo predicho por los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, se esperan varios ciclones este 2026, el número exacto según la ubicación es:

- Océano Atlántico: Se espera que se formen entre 11 y 15 ciclones tropicales. Esto sería por el fenómeno de El Niño incrementa la fuerza del viento, aunque dicho número está cerca al promedio histórico.

- Pacífico Oriental: Se prevé la formación de entre 18 y 21 ciclones, superando el promedio histórico.

- Impacto general: En México, se espera que impacten alrededor de 5.4 ciclones este 2026.

¿Qué fenómeno volverá más peligrosos a los huracanes?

El fenómeno que cambiará las condiciones de los huracanes se llama El Niño, evento climático que consiste en el calentamiento de las aguas en el Océano Pacífico, lo que provoca que haya lluvias, sequías y cambios en la temperatura.

Aunque El Niño disminuye el número de ciclones en el Atlántico, en el Pacífico los hace más intensos y provoca que el número de formaciones sea mayor.

¡Buenos días! ☀️ Te compartimos los sistemas meteorológicos presentes el día de hoy en el país.



🌧️ Monzón mexicano

📍 Canales de baja presión

🌀 Circulación ciclónica

➰ Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera

🌊 Onda tropical núm. 20

⛈️ Lluvias puntuales muy fuertes… pic.twitter.com/2Tjuz0KeF9 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 22, 2026

¿Cómo se forman los huracanes?

Para que un ciclón tropical evolucione, deben haber ciertas condiciones que hacen favorable su transformación a huracán:

1. La temperatura del mar debe estar arriba de los 26.5 °C o 27 °C.

2. Debe haber alta presencia de humedad para que se puedan generar nubes y tormentas.

3. No debe haber cambios bruscos en la velocidad y dirección de los vientos.

4. Ya que se formó, se mueven por sistemas de alta y baja presión, el de alta desvía su ruta y el de baja actúa como corredor.

¿Los huracanes serán más fuertes este 2026?

Según el análisis de los expertos, sí serán más fuertes los huracanes este 2026, ¿por qué?

Como ya se mencionó anteriormente, El Niño tiene participación importante en que los huracanes tomen más fuerza, aunque no sería el único que influye. El calentamiento global y que la atmósfera retenga más humedad aumentan las categorías de los huracanes y su fortalecimiento.