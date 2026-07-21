Infierno a 50 grados en China: ¿Qué le pasa exactamente a tu cuerpo con el calor extremo?

China está padeciendo actualmente una ola de altas temperaturas que ya entran en los 50° en Xinjiang, donde el calor extremo está desde hace varios días en el noroeste de China.

Autoridades de aquella región, informaron la semana pasada que el primer factor es el patrón de circulación atmosférica, donde se crea una cúpula de calor, una capa de alta presión, que atrapa el calor en esa ubicación.

|Reuters

¿Qué le pasa al cuerpo al estar expuesto a temperaturas de 50°?

El cuerpo humano tiene como naturaleza ser homeotermo, es decir, regula su metabolismo y mantiene constante la temperatura de su medio interno, pero esto cambia cuando la temperatura corporal aumenta porque le cuesta más trabajo llevar sus funciones normales.

Aunque los efectos por calor, varían de acuerdo a su intensidad, persistencia y falta de aclimatación, es posible que haya riesgos para la salud, puesto que las altas temperaturas actúan como desencadenante o agravan o descompensan, incluso patologías previas.

La tolerancia del calor varía de persona a persona, pero algunos efectos directos pueden ser el síncope por calor donde hay una pérdida de fluidos y caída del gasto cardíaco.

Todo esto como consecuencia, al hecho de permanecer mucho tiempo de pie en días con mucho calor. Esto puede ser experimentado en personas, particularmente hipotensas o con hipoglucemia. La sensación que provoca es de debilidad o mareo, que puede llegar, incluso al desvanecimiento con pérdida de conocimiento.

Otro aspecto es el agotamiento, golpe de calor y otros efectos indirectos como la descompensación y lo que te mencionábamos arriba, el agravamiento de patologías preexistentes en personas vulnerables.

Personas vulnerables por altas temperaturas

El sector poblacional que puede verse más vulnerable se encuentra en los lactantes y niños de corte edad, personas mayores de 65 años, personas dependientes y o con deterioro cognitivo, mujeres embarazadas, quienes padecen una enfermedad crónica, incluso a personas con sobrepeso.

Personas que trabajan al aire libre, deportistas e incluso profesionales que trabajan en protección civil, están expuestos a un calor excesivo y pueden sufrir golpes de calor. Donde el organismo se ve sometido a una sobrecarga al intentar enfriarse que puede afectar incluso al corazón y los riñones, pues el calor extremo agrava los riesgos derivados de infecciones como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, mentales o respiratorias, también puede provocar lesiones renales agudas.

Cómo contrarrestar, el calor en temperaturas extremadamente altas

Primero que nada tenemos que ser conscientes de que las altas temperaturas afectan nuestra salud y dentro de las recomendaciones está limitarse en las actividades al aire libre.

Salir en las primeras horas de la mañana o hasta el atardecer, ya que es en este tiempo que la temperatura es más fresca, protegerse del sol, con cremas protectores, gafas de sol, sombreros y prendas de manga larga, usar ropa, ligera y de color claro. Un cansado cómodo y que permita transpirar.

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Procura no estar en tu automóvil, aún cuando tienes el aire acondicionado y las ventanillas abajo, esto al momento en que las temperaturas son particularmente altas.

Por ningún motivo, dejes a niños, personas ancianas o con enfermedades crónicas, así como a mascotas solas en el interior del coche. Bebe agua constantemente limita el consumo de café, té, bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas.

