Morena arranca proceso interno para coordinadores a municipios rumbo a elecciones 2027

Morena arrancó formalmente la contienda interna de las coordinaciones municipales rumbo a las elecciones de 2027 bajo un esquema que inclina abiertamente la balanza a favor de aquellos que ya gobiernan actualmente. Después del madruguete que dio tras repartir las coordinaciones para los 17 estados que se disputarán el próximo año, Morena vuelve a repetir la fórmula que también será implementada para quienes aspiren a diputaciones, como es el caso del mismo hijo del expresidente AMLO, Andy López Beltrán e incluso su hermano, Pío López Obrador.

Fechas clave y reglas del proceso para las coordinaciones a municipios de Morena

De acuerdo con las bases emitidas por el partido, el registro de aspirantes a las coordinaciones municipales se realizará de manera digital entre el 8 y el 18 de octubre de 2026. Mientras que los servidores públicos del ejecutivo y dirigentes partidistas sí deberán separarse de sus funciones para inscribirse, los representantes populares electos mantendrán sus puestos intactos.

La convocatoria estipula que los resultados definitivos de las encuestas deberán presentarse a más tardar el 31 de diciembre, abriendo un periodo de casi tres meses en el que estará prohibido que funcionarios manifiesten apoyos públicos, aunque sin mecanismo alguno para evitar el uso indirecto de recursos del Estado en la contienda interna.

La controversia principal del reglamento aprobado por la dirigencia está en que los alcaldes, regidores y legisladores en funciones podrán participar en el proceso de selección sin necesidad de pedir licencia ni abandonar sus cargos. Con esta disposición, los funcionarios que buscan la reelección o el salto a una alcaldía mantendrán el control del presupuesto público, la nómina y la estructura gubernamental mientras compiten contra otros aspirantes, en una jugada que desata fuertes tensiones entre las facciones locales del partido oficialista.