INE en su peor crisis de legitimidad por favorecer a Morena y censurar la crítica
El INE le exige al PRI no hablar de “narcopartido”, pero ignora las campañas anticipadas de los morenistas en estados.
El INE enfrenta una grave crisis de legitimidad al inclinar el arbitraje a favor de Morena, ignorando los descarados actos anticipados de campaña de figuras como Andrea Chávez, Andy López Beltrán y el senador Armando Ayala. Mientras el país se llena de pintas, propaganda y despilfarro ilegal bajo el pretexto de nombrar “coordinadores”, la autoridad electoral se muestra ciega y sorda ante el madruguete guinda.
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En cambio, cuando la oposición critica al régimen, la Comisión de Quejas del INE actúa como censor al prohibirle a Alejandro Moreno usar términos como “narcorégimen” u ordenar la eliminación de publicaciones. En lugar de blindar los comicios frente a la verdadera narcopolítica y la infiltración del crimen, el árbitro prefiere perseguir palabras en redes sociales, amenazando directamente la libertad de expresión ciudadana.