Pío López Obrador, hermano de AMLO, busca diputación en Chiapas; estos son sus escándalos

Pío López Obrador encabeza un nuevo capítulo cinismo al registrarse oficialmente en la contienda interna de Morena para buscar la diputación federal por el Distrito 9 de Chiapas, con cabecera en la capital Tuxtla Gutiérrez, con miras a los comicios de 2027. El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador pretende obtener una curul en la Cámara de Diputados abanderado por el partido en el poder, desafiando el descontento social generado por su involucramiento en uno de los escándalos de corrupción y financiamiento ilícito más graves de los últimos años.

Pío López Obrador busca diputación federal tras escándalo de los sobres amarillos



La impunidad y el descaro político vuelven a golpear la credibilidad institucional. @piochiapas, hermano de @lopezobrador_ y protagonista del indignante video donde recibía sobres amarillos con… pic.twitter.com/rti14SX2CB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2026

La posible llegada de Pío López Obrador a la boleta electoral es el resultado directo del carpetazo institucional que libró al entorno familiar del expresidente de cualquier sanción legal. La investigación del caso quedó paralizada cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, encabezada por José Agustín Ortiz Pinquetti, un conocido socio político de López Obrador, desestimó las grabaciones filtradas alegando que los videos estaban editados y carecían de validez jurídica.

Hago un llamado respetuoso y fraterno a todas las mujeres y hombres libres y de buena voluntad para seguir organizándonos, para continuar construyendo este gran Movimiento de Transformación desde abajo y entre todos. Para seguir luchando por la Defensa de la Soberanía de nuestro… pic.twitter.com/FkGcBepaAX — Pío López Obrador. (@piochiapas) October 6, 2026

Con la principal prueba anulada por la propia fiscalía, la FGR decretó en 2022 el no ejercicio de la acción penal, mientras que el INE terminó por cerrar el expediente en 2025 tras chocar contra una pared institucional: los organismos bancarios y tributarios no hallaron rastro de las transacciones porque el dinero se manejó íntegramente en efectivo, garantizando la impunidad total del hermano de López Obrador.

Del sobre amarillo a la búsqueda del fuero: La trama del dinero en efectivo de Pío López Obrador

El escándalo que rodea al hoy aspirante legislativo estalló en agosto de 2020, cuando se difundieron grabaciones correspondientes a 2015 en las que aparece Pío López Obrador recibiendo paquetes y sobres amarillos con dinero en efectivo de manos de David León, entonces operador político del gobierno de Chiapas y posterior funcionario federal. En los videos, León le entrega entregas puntuales con frases como "aquí te traigo 400" y alusiones a "un millón para el arranque", destinados formalmente al fortalecimiento de las estructuras de Morena en la entidad sin registro contable ni bancario.

La investigación de Jaime Guerrero para Azteca Noticias expuso cómo las instituciones del Estado colapsaron la indagatoria al toparse con una pared institucional. A pesar de que el propio expresidente reconoció en su mañanera que se trataba de "aportaciones voluntarias para el movimiento", las autoridades electorales no lograron acreditar el ingreso formal a las arcas partidistas por tratarse de recursos en efectivo. Tras haber denunciado por 200 millones de pesos al periodista Carlos Loret de Mola por revelar los metrajes, Pío López Obrador reaparece en la escena pública amparado por Morena para garantizar su llegada a San Lázaro.