Morena entregará constancia al Coordinador de la Defensa de la 4T el próximo domingo

El próximo domingo 10 de septiembre, consejeros de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) entregarán la constancia de mayoría al coordinador o coordinadora del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2024.

Cabe recordar que el anuncio de quién fue más favorecido en las encuestas realizadas por el Comité se dará a conocer el próximo miércoles 6 de septiembre, un día antes del inicio del proceso electoral 2023-2024.

Estimados militantes y simpatizantes, queremos informar que el levantamiento de las encuestas de nuestro proceso interno va muy bien. Hoy cerraremos por encima del 80% de la muestra total y mañana llegaremos al 100%,



¡Vamos a ganar el futuro en 2024 con la #unidad de nuestro… pic.twitter.com/vzlu7bDDdW — Mario Delgado (@mario_delgado) September 3, 2023

¿Quiénes son los posibles candidatos presidenciales de Morena para 2024?

Hay al menos seis corcholatas que podrían llegar a ser el coordinador o coordinadora de la Defensa de la 4T, movimiento presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien aseguró que ya se encuentra alistándose para entregar la batuta del movimiento.

Las opciones son:



Gerardo Fernández Noroña, militante del Partido del Trabajo (PT)

Manuel Velasco, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Marcelo Ebrard, excanciller

Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México

Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación

Ricardo Monreal, quien estaba al frente de la Jucopo

¿Cuándo se llevará a cabo la apertura de urnas y el conteo final?

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que este martes 5 de septiembre se daría inicio a la apertura de urnas y el miércoles sería el conteo final, el cual, aseguró, se llevaría con total transparencia.

Cabe recordar que se tenía planeado que las encuestas duraran un día más; sin embargo, el equipo del excanciller Marcelo Ebrard señaló que hubo incidencias, por lo que solicitaron un día más para recuperar el tiempo. Dijeron que presentaron carencia de urnas, de boletas, de representantes, entre otros.

A pesar de que el presidente López Obrador aseguró que el proceso interno de Morena se llevó de manera tranquila y que, además, no se faltaron al respeto en ningún momento, el proceso terminará en medio de algunas acusaciones, como es el caso de Marcelo Ebrard a Claudia Sheinbaum y Fernández Noroña al excanciller.

Por parte de la oposición ya hubo elección, además de entrega de constancia a su candidata presidencial, la cual será la senadora panista Xóchitl Gálvez.

