Morena pospone resultados de las encuestas para conocer a los coordinadores de 9 gubernaturas

El dirigente de Morena, Mario Delgado, compartió en la red social 'X', antes conocida como Twitter, que los resultados de las encuestas para definir a los coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación en las nueve entidades se aplazará para la segunda semana de noviembre.

De acuerdo con el comunicado compartido por Delgado, el acuerdo se tomó con la Comisión Nacional de Elecciones, previamente se tenía establecido para el lunes 30 de octubre, pero ¿ahora en qué fecha será?

🛑| Comunicado sobre el proceso de definición de las Coordinaciones de Defensa de la #Transformación. 👇 pic.twitter.com/rCoJTD7iJh — Mario Delgado (@mario_delgado) October 28, 2023

¿En qué fecha revelarán los resultados de las encuestas para conocer a los coordinadores de las gubernaturas?

A pesar de que la fecha establecida era el 30 de octubre, ahora se movió al viernes 10 de noviembre, será ese día cuando nueve estados conozcan los resultados de las encuestas hechas por Morena, estas son:



CDMX

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

¿Cuándo comienzan las precampañas para las elecciones 2024?

Según lo establecido por el órgano electoral, la fecha de inicio de las precampañas rumbo a los comicios del siguiente año será el 20 de noviembre de 2023 y finalizarán el 18 de enero de 2024. Esto aplicará para la Presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones federales.

¿Cuándo inician las precampañas en cada estado para las elecciones de 2024?

El calendario del INE establece que las precampañas para las nueve gubernaturas que están en juego en las elecciones 2024 son:

