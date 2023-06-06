Este domigo Morena definirá método de elección de su candidato presidencial

Ciudad de México. Este martes, en conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que este domingo 11 de junio, su partido definirá el método de elección del candidato presidencial. Delgado dijo que los seis aspirantes a candidatos presidenciales de Morena están convocados.

La reunión está programada a las 5 de la tarde para definir las reglas para elegir al candidato presidencial morenista para las elecciones de 2024. Algunos consejeros de Morena insisten en la propuesta de que todos los aspirantes a la candidatura presidencial del partido renuncien a sus cargos antes de someterse a las encuestas que darán lugar al abanderado. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que esta propuesta, además de otras, serán analizadas para garantizar un proceso de elección imparcial del candidato o candidata.

#EnVivo🔴| Iniciamos el martes con #ConferenciaDePrensa para hablar sobre los trabajos de organización de nuestro partido rumbo al 2024. 👇https://t.co/R8CQCJW9og — Mario Delgado (@mario_delgado) June 6, 2023

“Queremos garantizar un proceso democrático, imparcial, transparente porque dará legitimidad a quien resulte designado por la gente que sabremos a través de las encuestas”, dijo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

Mario Delgado niega tener asperezas con el canciller Marcelo Ebrard

Mario Delgado, presidente nacional de Morena negó tener alguna aspereza con el canciller Marcelo Ebrard, esto luego de que Ebrard adelantó que este martes, presentaría su propuesta a la dirigencia del partido para poder elegir al candidato que represente al partido en las elecciones presidenciales del 2024.

“No hay ninguna inconformidad del canciller, lo que hizo el canciller en las últimas semanas es pedir que se definiera el proceso y pues tenía toda la razón, él ya quería conocer fechas, procedimientos, la ruta que se debe seguir, él estaba absolutamente en su derecho”.

El día de ayer algunos aspirantes a la candidatura presidencial de Morena se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado dijo que este lunes tuvo comunicación con los aspirantes: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. Declaró que mantendrá una comunicación permanente con los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.