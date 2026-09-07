Vocero de Morena en Puebla exige filtrar futuras candidaturas tras detención del alcalde de Esperanza

Tras la aprehensión del presidente municipal de Esperanza, Isaac "N", en el marco del Operativo Enjambre desplegado de forma conjunta por fuerzas federales y estatales, la dirigencia de Morena en el estado de Puebla fijó una postura institucional sobre las investigaciones en curso. El vocero del partido en la entidad, Agustín Guerrero, hizo un llamado categórico a todas las fuerzas y organizaciones políticas a elevar de inmediato el rigor en los procesos de selección y escrutinio de sus aspirantes a cargos de elección popular. El objetivo primordial, enfatizó, debe ser cerrar el paso definitivo a perfiles con antecedentes dudosos o nexos directos con actividades delictivas.

El vocero destacó que las acciones emprendidas por las autoridades demuestran un compromiso genuino de combate frontal a la impunidad en los municipios, actuando con firmeza sin importar la filiación partidista de los implicados. "Es un operativo que va directamente sobre autoridades municipales y demuestra un combate tan serio y verdadero al crimen organizado, independientemente de los colores particulares.

#IMPORTANTE | @OHarfuch confirma la detención de Isaac "N", presidente municipal de Esperanza, Puebla, además de Abigail "N", exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde, como parte del Operativo Enjambre.https://t.co/6iG4W894L8 pic.twitter.com/mPAHn8zSJh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 7, 2026

Esto sirve como una alerta oportuna para evitar que en el futuro los partidos postulen candidatos que generen suspicacias o dudas; todos los partidos debemos postular a personas honradas, decentes y de buen vivir", aseveró Guerrero, subrayando la responsabilidad ética de los partidos políticos para prevenir la infiltración de la delincuencia en la administración pública.

Caída del alcalde de Esperanza en el Operativo Enjambre

La reacción de la dirigencia morenista se da como respuesta inmediata al despliegue ejecutado de forma simultánea en la región fronteriza entre Puebla y Veracruz. En una acción coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Puebla, bajo la política de cero impunidad del Gobierno Federal, se cumplimentaron 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza. Durante la intervención fue detenido el edil Isaac "N", junto a su hermano Manuel "N" y la exdirectora de Seguridad Pública municipal, Abigail "N".

En Puebla, como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, @FGRMexico ,@SSPCMexico y la @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, ejecutaron simultáneamente 23 órdenes… pic.twitter.com/RMNV6jNq56 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 7, 2026

A la estructura criminal desmantelada se le investiga por delitos de alto impacto como robo al autotransporte de carga, secuestro exprés y extorsión.