“Fuimos como ciudadanos": Morena Jalisco justifica presencia de legisladores en marcha violenta por el agua

El doble discurso y la incongruencia política quedaron al descubierto en la dirigencia estatal de Morena en Jalisco tras las violentas protestas registradas en Guadalajara para exigir el abasto de agua limpia. En un primer momento, el comité guinda emitió un comunicado oficial para deslindarse tajantemente de la manifestación que culminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, asegurando que se trató de un "uso no autorizado de sus logotipos" en las convocatorias.

Sin embargo, los registros digitales desmintieron de inmediato la versión oficial, pues en redes sociales se detectó una supuesta pauta publicitaria pagada para incentivar la movilización, evidenciando que el partido promovió el evento.

La narrativa de deslinde colapsó aún más ante la presencia física de prominentes legisladores del oficialismo en la primera línea de la marcha. Entre los asistentes se documentó la participación activa de la diputada Mariana Casillas Guerrero, del partido local Futuro, fuerza aliada y en coalición con Morena, así como del legislador Leonardo Almaguer del Partido del Trabajo (PT).

Se deslindó Morena Jalisco de su participación de la marcha por el agua limpia



Pero existe una pauta pagada para convocar



En el comunicado también aseguran que fue “uso no autorizado de sus logos”



Viendo que ya se les descontroló el show, ¿están deslindándose de sus… pic.twitter.com/l2MJiVbK5u — Laura Brugés (@LauraBruges) October 18, 2026

"Fuimos como ciudadanos": La justificación de legisladores de Morena en marcha por el agua en Jalisco

Ante las evidencias de la presencia de sus cuadros políticos, a la dirigencia de Morena en Jalisco no le quedó más remedio que salir a justificar. La presidenta estatal del partido, Erika Pérez García, ofreció una conferencia para admitir que militantes y legisladores del movimiento sí asistieron a la manifestación que derivó en actos vandálicos, pero intentó justificar la contradicción asegurando que acudieron únicamente en calidad de "ciudadanos afectados" y no bajo una línea partidista:

🟥Morena Jalisco admite que sus integrantes asistieron a marcha que terminó en actos vandálicos



Morena Jalisco reconoció que integrantes del partido participaron en la segunda marcha por el agua en Guadalajara, movilización que terminó con hechos violentos y daños a inmuebles… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 19, 2026

"A las personas que pertenecemos a este movimiento, también somos ciudadanas y ciudadanos afectados. O sea, yo creo que debemos de tener mucho cuidado de que no se desvíe por ese lado; el pertenecer a un movimiento o participar de un movimiento no te quita tu derecho como ciudadano de participar y de manifestarte. La cosa es esa, y otra cosa es que haya una convocatoria institucional y que participemos de otras maneras. Insisto, las compañeras y compañeros que fueron, fueron porque son ciudadanas y ciudadanos afectados", declaró la dirigente.

Esto deja en evidencia el pragmatismo con el que Morena operó en la marcha: cuando la convocatoria servía para presionar al gobierno estatal, invitaron a sus legisladores; pero una vez que la manifestación escaló a la violencia y el vandalismo, optaron por culpar el uso no autorizado de sus logos y escudarse en la ciudadanía de sus funcionarios para evadir cualquier responsabilidad.