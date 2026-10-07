Pablo Lemus presenta plan para garantizar agua limpia en el Área Metropolitana de Guadalajara

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó una reunión de trabajo con las alcaldesas y alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara, integrantes de la Junta de Gobierno del SIAPA, donde presentó una estrategia enfocada en solucionar la calidad del agua potable en la capital jalisciense. Ante las afectaciones provocadas por el deterioro del antiguo sistema de abastecimiento proveniente del Lago de Chapala y la presa Las Pintas, el mandatario estatal anunció decisiones operativas de corto, mediano y largo plazo orientadas a garantizar agua limpia y segura para miles de familias.

La medida inmediata consiste en dejar de utilizar la presa Las Pintas y el canal antiguo de Chapala para el abastecimiento metropolitano, eliminando el ingreso de agua sucia a la red de distribución. Esta determinación técnica implicará un esquema temporal de rotación en el suministro durante aproximadamente seis meses, tiempo en el que concluirán las obras del acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1 en Miravalle. La estrategia cuenta con el respaldo operativo del SIAPA, la Comisión Estatal del Agua y los gobiernos municipales para reducir al mínimo las molestias a la población mientras se ejecutan los trabajos de saneamiento.

La ciudad está viviendo una crisis de agua potable como nunca antes. Este es el tema que hoy preocupa y molesta a miles de familias en la ciudad. Y tienen toda la razón. No hemos negado esa realidad, pero tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados.



Sostuve una reunión con las… pic.twitter.com/L6gUvY2lFW — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 6, 2026

Acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y coordinación federal para el largo plazo

Para resolver el reto hídrico de manera definitiva, Pablo Lemus anunció la presentación de una iniciativa ante el Congreso del Estado de Jalisco para aprobar el esquema financiero que permitirá la construcción de un nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. Este proyecto, diseñado para ejecutarse en dos años, cuenta con el aval técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y permitirá conducir líquido de óptima calidad, eficientar el uso del Lago de Chapala y reducir significativamente el consumo de energía eléctrica en el sistema metropolitano.

Aunado al proyecto estatal, el Gobernador confirmó un acuerdo con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que la Federación financie y ejecute la conclusión de las obras en el sistema El Zapotillo sobre la cuenca del Río Verde, el cual actualmente opera al 45 por ciento de su capacidad. Lemus aclaró que ninguna de estas infraestructuras significará un incremento en las tarifas del SIAPA, no generará deuda pública ni contemplará la privatización del servicio, reafirmando el compromiso de trabajo permanente e inversión técnica para asegurar la sustentabilidad del agua en Jalisco.