“Usan la justicia selectiva para no investigar a los suyos": el análisis de Tolerancia Cero sobre impunidad

Desde la mesa de análisis de Tolerancia Cero se habló que en Morena utilizan la palabra soberanía para defender a los suyos, pero si es una voz crítica que no les gusta, entonces sirve como un arma para atacar.

En la 4T existe una justicia selectiva que le garantiza impunidad a los personajes más cuestionables dentro de ese movimiento, como Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

