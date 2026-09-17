“Usan la justicia selectiva para no investigar a los suyos": el análisis de Tolerancia Cero sobre impunidad
Hay personajes de Morena, como Andy López Beltrán y Adán Augusto López, que gozan de impunidad pese a señalamientos en su contra.
Desde la mesa de análisis de Tolerancia Cero se habló que en Morena utilizan la palabra soberanía para defender a los suyos, pero si es una voz crítica que no les gusta, entonces sirve como un arma para atacar.
En la 4T existe una justicia selectiva que le garantiza impunidad a los personajes más cuestionables dentro de ese movimiento, como Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.