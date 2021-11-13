Motín en cárcel en Ecuador deja al menos 58 muertos y 12 heridos

En Ecuador, la cárcel estatal de la ciudad portuaria de Guayaquil, la Penitenciaría del Litoral, registró una balacera esta madrugada luego de enfrentamientos internos, lo que dejó un saldo preliminar de al menos 58 muertos durante el motín.

La policía estatal de Ecuador reportó que la balacera duró varias horas durante la madrugada, en redes sociales circulan videos de supuestas víctimas en el interior de la cárcel, todo esto en medio de un estado de excepción que vive el país.

¡Denuncia gravísima! Las autoridades del gobierno de @LassoGuillermo no actuaron en la #PenitenciariaDelLitoral. Mientras comían fino en un evento sin sentido en Ecuador, dejaba a decenas de reos matándose entre sí. ¡Un crimen de lesa humanidad! @CIDHpic.twitter.com/1nE9MmbK8A — Jenny Velasco (@JennyVelascoEc) November 13, 2021

Pablo Arosemena Marriott, gobernador de la provincia Guayas, confirmó el fallecimiento de 58 personas en la madrugada tras el supuesto motín en la carcel ecuatoriana, además reportó que 12 reos están heridos y se encuentran recibiendo atención médica.

A este momento tenemos la información que hay 58 personas privadas de la libertad que han fallecido y 12 personas privadas de la libertad se encuentran heridos y recibiendo apoyo médico.

|Twitter: @sansalvadorEc

De acuerdo con un medio internacional, una fuente de la policía dijo que "hubo enfrentamientos en la Penitenciaría de Guayaquil, las unidades tácticas de la Policía se encuentran interviniendo el centro penitenciario”.

El motín de la cárcel de Ecuador sucede durante estado de excepción

Luego de los violentos enfrentamientos que dejaron 118 asesinados en un cárcel en Ecuador, debido a un enfrentamiento entre bandas presuntamente coludidas por el narcotráfico, el sistema penitenciario del país levantó un estado de excepción el pasado 29 de septiembre.

Tras declarar el estado de excepción en Ecuador, militares fueron enviados a la cárcel para apaciguar los enfrentamientos entre bandas y vigilar el ingreso a la misma. De acuerdo con la Corte Constitucional, los actos militares en las cárceles no vulneran la carta magna, siempre y cuando se mantengan en los exteriores de los recintos.

Luego de la peor masacre ocurrida en una cárcel en Guayaquil en septiembre de este año, las autoridades practican operativos de forma recurrente en los centros penitenciarios de todo Ecuador, con la finalidad de que no vuelva a ocurrir.

A pesar de las iniciativas para frenar estos enfrentamientos, diversos hechos se han registrado en las últimas semanas.

Mientras tanto, luego del supuesto motín de la madrugada hoy sábado familiares de reos se encuentran afuera de las instalaciones y, de acuerdo con diversas denuncias en redes sociales, los militares no permiten el ingreso de nadie, incluyendo ambulancias.