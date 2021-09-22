VIDEO: Conductor atropella a policía y sale volando en Brasil

En Brasil, un policía fue atropellado por un conductor que sufrió una enfermedad repentina, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara sobre la banqueta, de acuerdo con los reportes proporcionados por la Guardia Municipal de Florianópolis, Santa Catarina.

En un video grabado por cámaras de seguridad del lugar, se muestra el momento en el que el uniformado caminaba por una calle de Florianópolis, Brasil, cuando un auto a toda velocidad se acercó y lo embistió por detrás lanzándolo por los aires alrededor de cinco metros, hasta que rebotó contra una ventana.

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Debido al fuerte impacto, los vidrios de la ventana se rompieron y el vehículo se ladeó sobre las dos llantas izquierdas, sin alcanzar a voltearse. La fachada de un establecimiento también resultó dañada por el choque.

El accidente ocurrió el pasado lunes 20 de septiembre en el barrio Estreito, en la capital de Santa Catarina, cerca de las 10:00 de la mañana.

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El militar portaba su uniforme y patrullaba la región continental de Florianópolis en el momento en que fue atropellado por el conductor que se desmayó al volante.

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El policía se encuentra estable en un hospital de Brasil

El policía fue trasladado al hospital Governador Celso Ramos para ser atendido por las graves heridas, mientras que el conductor recibió asistencia médica en el lugar del accidente.

De acuerdo con medios locales, el sargento de 50 años de edad se rompió el brazo derecho y cinco costillas, por lo que fue operado y ya se encuentra en recuperación en el nosocomio.

“El estado de salud del policía se reporta estable y permanece en observación en el Hospital Celso Ramos este martes”, informó la Guardia Municipal de Florianópolis.

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