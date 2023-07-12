Murió el escritor checo Milan Kundera a los 94 años

El escritor checo Milan Kundera murió este miércoles 12 de julio a los 94 años de edad en Francia, según confirmó la Biblioteca de Moravia, institución que financió varios proyectos del autor de "La insoportable levedad del ser", "La broma" y "El festín de la insignificancia".

El dramaturgo, que alcanzó la fama mundial en el siglo XX, falleció al interior de su departamento. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

Milan Kundera se caracterizó por los amplios debates filosóficos y retratos satíricos que introdujo en sus obras, las cuales fueron traducidas a muchos idiomas. Una de ellas fue "La insoportable levedad del ser", considerada su obra maestra y con la que se hizo acreedor a múltiples premios desde su publicación en 1984.

Milan Kundera, el escritor al que le arrebataron su nacionalidad

El escritor Milan Kundera siempre fue crítico del sistema y su pluma incomodó a muchos en el régimen. Su primera novela, "La Broma", fue ampliamente reconocida en todo el mundo por retratar de forma satírica al gobierno comunista que prevalecía en su país.

Este hecho fue una especie de condena para el autor, quien tras el éxito de su obra, fue abiertamente declarado como un enemigo del gobierno. Por esta razón, los libros y publicaciones de Milan Kundera fueron prohibidos y retirados de todos los espacios públicos.

La decisión del régimen también le costó su trabajo como académico y la nacionalidad, siendo obligado a huir del país para establecerse en Francia, donde permaneció hasta su último día. En 2019, casi 40 años después del exilio, recuperó su pasaporte y fue considerado por el actual gobierno como el "mejor escritor checo".

"Le pedí disculpas de parte de la República Checa por los ataques de los que había sido objeto durante años", relató Petr Drulak, embajador checo en Francia, al realizar la entrega del certificado de nacionalidad.

Los libros de Milan Kundera

Entre las obras del escritor Milan Kundera, escritas en su mayoría desde el exilio en Francia, destacan las siguientes:

