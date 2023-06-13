Cormac McCarthy, genio de la literatura estadounidense, fallece a los 89 años

Cormac McCarthy, cuyos relatos nihilistas y violentos sobre la frontera estadounidense y mundos postapocalípticos dieron lugar a premios, adaptaciones cinematográficas y noches de insomnio a sus lectores, cautivados y horrorizados, murió el martes a los 89 años.

El escritor estadounidense, a quien se comparaba con Ernest Hemingway o William Faulkner, falleció por causas naturales en su casa de Santa Fe en Nuevo México, según un comunicado de la editorial Penguin Random House en el que se cita a su hijo, John McCarthy.

Poco conocido durante los primeros 70 años de vida, las críticas favorables que recibió en 1992 por el libro "Todos los hermosos caballos", el primero de la "Trilogía de la frontera", cambiaron todo. La obra fue llevada al cine, al igual que "No es país para viejos" (2005) y "La carretera" (2006), ganadora del Premio Pulitzer.

Pero a McCarthy nunca se le vio en la alfombra roja. Hombre muy reservado, casi nunca concedía entrevistas. En 2007 otorgó una rara excepción a Oprah Winfrey: "No creo que (las entrevistas) sean buenas para la cabeza. Si pasas mucho tiempo pensando en cómo escribir un libro, probablemente no deberías estar pensando en ello, sino haciéndolo".

Cormac McCarthy escribía con un estilo distintivo y sobrio que se saltaba normas gramaticales, pero que atraía al lector a su mundo de sangre, polvo y un universo implacable.

«Nunca se sabe si la mala suerte te ha salvado de una peor suerte.»

Cormac McCarthy (1933 - 2023).



Ilustración: Chloe Cushman pic.twitter.com/gQDTwoexvE — PaginaDosRTVE (@PaginaDosRTVE) June 13, 2023

¿Quién era el escritor Cormac McCarthy?

Nacido Charles Joseph McCarthy Jr el 20 de julio de 1933 en Providence, Rhode Island, era uno de los seis hijos de un familia católica irlandesa. Más tarde pasó a llamarse Cormac McCarthy, luego de utilizar un antiguo nombre irlandés. Su padre era abogado y se crió en Tennessee con relativa comodidad, pero la América de clase media no era para él.

"Sentí muy pronto que no iba a ser un ciudadano respetable. Odié la escuela desde el día en que la pisé", dijo al New York Times en otra rara entrevista en 1992.

Cormac McCarthy sirvió en las Fuerzas Aéreas en la década de 1950 y se casó dos veces antes de que acabara la década de 1960: primero con Lee Holleman, a la que conoció en la universidad y con la que tuvo un hijo, y más tarde con la cantante inglesa Anne DeLisle, de la que se separó en 1976. Tras una breve estancia en Europa, regresó a Tennessee para instalarse cerca de Knoxville y más tarde se trasladó a El Paso en Texas, luego a Santa Fe.

Su primer libro, "The Orchard Keeper", ambientado en la Tennessee rural y publicado en 1965, llegó a manos del último editor de Faulkner, que reconoció el potencial del joven escritor. Sin embargo, a pesar de las críticas positivas -y algunas reacciones escandalosas- por ésta y otras de sus primeras obras, como "Child of God" y "Outer Dark", McCarthy no consiguió el éxito comercial inmediato y tuvo que conformarse con las becas para escritores.