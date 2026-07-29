Muere Gunther von Hagens: el creador de las polémicas exhibiciones con cadáveres reales

El médico e inventor alemán Gunther von Hagens, creador de la famosa y polémica exposición Body Worlds, falleció el pasado viernes 24 de julio de 2026 a los 81 años en un hospital de Heidelberg, Alemania, a causa de una hemorragia cerebral ocasionada por el mal de Parkinson que padecía desde 2008, según confirmó su asistente personal Rebecca Brewer.

El científico saltó a la fama mundial tras inventar la "plastinación", una técnica revolucionaria que reemplaza los líquidos corporales por resinas plásticas para conservar cadáveres humanos reales, desollarlos y montarlos en posiciones que asimilaban movimientos de humanos vivos para exponerlos ante el público en galerías de todo el planeta.

Shame that Dr Gunther von Hagens has died. Went to one of his displays once and found it amazing . I wonder if they will ‘plastinatw’ his body? pic.twitter.com/TdkkcHWGxB — BeckeRs 🐝 (@beckers1000) July 28, 2026

Durante siglos, el estudio del interior del cuerpo humano estuvo reservado exclusivamente a las aulas de medicina y a las salas de autopsia. Sin embargo, el científico alemán rompió ese hermetismo a finales de la década de 1970 al perfeccionar su método químico, el cual lograba detener por completo el proceso natural de descomposición cadavérica sin alterar la estructura celular ni los tejidos.

El procedimiento consistía en extraer el agua y la grasa de un cuerpo recién fallecido para reemplazarlas por siliconas y polímeros mediante calor, luz o gas. El resultado no era una momia ni una figura de cera, sino un cuerpo real endurecido, maleable y sin olor, con sus músculos, arterias y órganos completamente visibles y preservados al detalle. En 1995, el científico decidió llevar este hallazgo más allá de los laboratorios y creó la exposición itinerante Body Worlds en Tokio, Japón, permitiendo que por primera vez el público general caminara entre cadáveres desollados realizando actividades como correr, jugar al ajedrez, bailando o montando a caballo.

Algunos son fanáticos, otros están están en contra

La irrupción de Body Worlds desató un fenómeno cultural nunca antes visto. Por un lado, la comunidad científica y más de 50 millones de visitantes en países como Alemania, Países Bajos, Estados Unidos y Reino Unido elogiaron la iniciativa por "democratizar la anatomía", permitiendo que cualquier persona comprendiera el impacto del tabaquismo en los pulmones, las enfermedades cardíacas o la complejidad del sistema muscular de una manera directa e impactante.

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Por otro lado, la exposición tuvo gran rechazo por parte de líderes de la Iglesia Católica, comunidades judías en Berlín y organizaciones defensoras de derechos humanos en Europa y Estados Unidos. Sus detractores lo acusaron de profanar restos humanos, comercializar con la muerte y convertir la anatomía en un espectáculo sensacionalista, apodándolo en diversos medios de comunicación como "Doctor Muerte".

A pesar de los boicots, los ataques físicos a las piezas dentro de las galerías y los constantes debates legales, la empresa de Gunther von Hagens se consolidó globalmente con sedes fijas en diversos continentes.

Tras su fallecimiento, el médico deja a su esposa, la doctora Angelina Whalley, y a sus tres hijos Rurik von Hagens, Bera von Hagens y Ton von Hagens. Cumpliendo con su última voluntad, su propio cuerpo será sometido al proceso de plastinación para ser colocado en la entrada de sus futuras exposiciones, luciendo su inseparable sombrero fedora negro.