VIDEO: Hombre amenaza a streamer alemán en CDMX: revelan qué ocurrió con el agresor de fastfoodboss

La Ciudad de México (CDMX) volvió a ser escenario de un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales, luego de que un hombre fuera captado presuntamente intimidando a fastfoodboss, un streamer alemán durante una transmisión en vivo.

El momento provocó múltiples reacciones de las personas que se encontraban viendo el en vivo; el caso comenzó a circular con rapidez. Momentos más tarde, se reveló que pasó con el agresor.

¿Qué le pasó a Fastfoodboss en CDMX?

Un streamer de origen alemán se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de una plataforma digital mientras caminaba de manera tranquila por la calles de la CDMX, cuando ocurrió un incidente que generó alarma entre sus espectadores.

De acuerdo con el video, un hombre se acercó a él para amenazarlo con un cuchillo. Ante la situación, el turista buscó refugio acercándose a unos comerciantes que se encontraban en la zona para pedir ayuda.

En ese momento, dos personas más se acercaron al lugar, lo que generó mayor tensión. Aprovechando la distracción del agresor, el streamer logró salir corriendo del sitio para ponerse a salvo.

Detienen a presunto agresor de Fastfoodboss en la alcaldía Cuauhtémoc

En seguimiento a la denuncia difundida en redes sociales sobre la presunta intimidación de un sujeto que portaba un objeto punzocortante en contra de un turista, elementos de la Secretaria Ciudadana (SSC) detuvieron al probable responsable en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte, derivado de dicha denuncia, los oficiales reforzaron los recorridos de seguridad en la zona. Fue al circular por la calle Privada de Zaragoza, en la colonia Buenavista, cuando una mujer de 30 años solicitó apoyo a los policías.

#BoletínSSC | #DETENIDO | En seguimiento a la denuncia realizada en redes sociales por la probable intimidación de un sujeto que portaba un objeto punzocortante a un turista, policías de la #SSC detuvieron al probable responsable, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx.



Derivado de la… pic.twitter.com/xfxiRuEs9D — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 27, 2026

La mujer señaló que un sujeto la había amenazado con una navaja y quitándole dinero en efectivo, por lo que los uniformados le dieron alcance metros adelante para realizarle una revisión, en la que se le aseguró un objeto punzocortante y un billete.

Cabe destacar que, al verificar sus características, el detenido estaría posiblemente relacionado con el caso de intimidación a un turista ocurrido previamente en la misma alcaldía y difundido en redes sociales.