Oficial: Requisitos y documentos para bautizar a tu hijo en la Basílica de Guadalupe si tiene menos de 7 años de edad

Bautizar a un niño en la Basílica de Guadalupe representa un momento profundamente significativo para las familias católicas que desean consagrar la vida de sus hijos ante el templo de la Virgen de Guadalupe.

El recinto establece unos requisitos indispensables para llevar a cabo esta ceremonia religiosa para los pequeños menores de 7 años de edad.

Requisitos obligatorios para bautizar a un niño en la Basílica de Guadalupe

El trámite administrativo exige la presentación de papelería oficial en original y copia para conformar el expediente del menor. El sitio oficial de la Basílica de Guadalupe menciona los requisitos principales:

Documentos del menor y padres

Acta de nacimiento: Original del niño menor de 7 años (no se aceptan solo copias).

Identificación oficial:

Credencial INE o pasaporte de ambos padres.

Carta de identidad: Requerida de la alcaldía o municipio si los padres son menores de edad.

Requisitos de los padrinos



Si son pareja: Deben presentar su acta de matrimonio por la Iglesia Católica.

Si no son pareja (solteros): Debe presentarse un solo padrino o madrina con su identificación oficial vigente.

Cabe resaltar que en el bautizo sólo participan los padres, el niño y los padrinos, ya que no se permiten invitados adicionales en la ceremonia.

Adicionalmente, tanto los padres como los padrinos deben comprobar su asistencia obligatoria a las pláticas prebautismales, las cuales pueden tomarse directamente en la Basílica de Guadalupe o presentar un comprobante válido emitido por otra parroquia autorizada.

Horarios, costos y días de misas de bautizo en la Villa

Las misas de bautizo se realizan de lunes a viernes a las 13 horas, mientras que sábados y domingos son realizadas cada hora desde las 8:00 y hasta las 14:00 horas.

Es recomendable llegar 30 minutos antes al bautisterio para entregar la documentación respectiva. En fin de semana, los bautizos se realizan por orden de llegada. La Basílica recomienda llegar desde las 7:00 horas debido a la alta demanda.

Respecto a las aportaciones económicas, el recinto solicita una cuota de recuperación voluntaria, destinada al mantenimiento de las instalaciones y al apoyo de las obras pastorales que realiza la Basílica de Guadalupe.

