Muere niño de 4 años tras ‘exorcismo’ de sus padres adoptivos

La oficina del Sheriff del Condado de Surry, ubicado en Carolina del Norte, informó acerca de la muerte de un niño de 4 años, quien presuntamente habría fallecido luego de que sus padres adoptivos le realizaran un 'exorcismo'.

De acuerdo con las autoridades, la muerte del menor se encuentra relacionada con conductas abusivas, incluidos supuestos 'exorcismos' al pequeño.

La pareja de Carolina del Norte fue arrestada el 13 de enero, ocho días después de que los servicios de emergencia del condado de Surry atendieran una llamada de emergencia, indicando que el niño de 4 años "no respondía y no respiraba por sí solo”.

Tras ser notificado personal médico acudió al hogar del menor, donde se confirmó que el pequeño Skyler de 4 años de edad no contaba más con signos vitales.

Así fue como padres exorcizaron su hijo de 4 años

Los reportes de la policía de Carolina del Norte refieren que las lesiones cerebrales hipóxicas que presentaba Skyler eran a causa de una restricción excesiva asociada con los pañales.

Las lesiones cerebrales hipóxicas son provocadas cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro.

En cuanto al presunto 'exorcismo' al que era sometido el niño de 4 años, las autoridades no revelaron demasiados datos, únicamente apuntaron que la madre adoptiva de Skyler había reconocido realizar dichas actividades contra el menor.

Padres adoptivos de Skyler: menor de 4 años que murió tras presunto ‘exorcismo’ por parte de sus padres

|Oficina del Sheriff del Condado de Surry



Durante las investigaciones se descubrió que minutos antes de reportar la muerte del menor, la pareja había intercambiado una serie de mensajes en los que se revelaba que había habido un “problema” al envolver a Skyler, el día que fue transportado al hospital.

Según una orden obtenida por medio locales, la madre adoptiva también envió una foto del niño de 4 años boca abajo del menor, envuelto en una sábana o una manta y pegado con cinta adhesiva al piso de la sala de estar, según la orden judicial.

Además, el padre de Skyler dijo que el menor era sometido a pasar encerrado "por un tiempo excesivo a solas", sin especificar los motivos.