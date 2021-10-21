7 exorcismos famosos.

Varias creaciones del cine y televisión son retomadas de casos basados en hechos reales, que en ocasiones nos llegan a sorprender, hacen llorar, reír o provocan escalofríos, sin embargo, de lo que te vamos a hablar a continuación te va a estremecer, pues se trata de los 7 exorcismos más famosos, un conteo que te va a fascinar si eres amante de lo oculto y que no te va a dejar dormir si le tienes pavor a estos temas.

Y es que si partimos de la máxima creación de terror del cine sobre este tópico, 'El Exorcista', te darás cuenta que esto no va a terminar nada bien.

Muchas personas son escépticas a este tema y no creen, pero los hechos no mienten y estas son las 7 posesiones demoníacas más famosas y aterradoras de las que se tiene registro.

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Annaliese Michel

Este conteo lo abre nada menos que la joven Annaliese Michel, cuyo caso se remonta a 1973. Sus padres comenzaron a notar conductas extrañas en ella, rechazaba objetos religiosos o escuchar voces; aunque pudo confundirse con sus antecedentes médicos, ya que padecía epilepsia y tenía problemas mentales, incluso fue internada en un centro psiquiátrico.

A pesar de que los papás de Annaliese buscaron ayuda de parte de la iglesia, porque sabían que su hija estaba poseída, la respuesta fue nula y no permitieron el exorcismo; pero dos sacerdotes acudieron en su auxilio y no pudieron contra el ente maligno que habitaba en ella. Lamentablemente en 1974 ella murió y el mal salió victorioso. *Cabe señalar que su casi inspiró al filme 'El exorcismo de Emily Rose'.

Clara Germana Cele

Su historia es mucho más aterradora, ya que Clara Germana Cele, a sus 16 años, en un extraño ritual hizo pacto con Satanás en un extraño ritual hizo pacto con Satanás en 1906, Desde ese momento su vida cambió por completo y todos a su alrededor lo notaron.

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Clara hablaba lenguas que eran desconocidas para ella, sabía todo lo que ocurría con las personas que conocía y su rechazo a lo divino era más que evidente. No obstante, fue exorcisada y en este rito, ante cientos de testigos, su cuerpo levitó y trató de hacerle daño al sacerdote. Por fortuna, lograron expulsar los espíritus y ganó el bien.

Roland Doe

Este es el nombre del verdadero protagonista de la escalofriante historia 'El Exorcista' que vimos en el cine. Roland Doe, un niño que a finales de 1940 quiso contactar a su tía fallecida a través de la Ouija y haber jugado con esta tabla fue lo que desencadenó todo lo que le sucedió.

Los regIstros históricos detallan que Robbie Mannheim (pseudónimo que le pusieron a Roland, escuchaba voces y los objetos religiosos cerca de él levitaban y lo más macabro que le ocurrió fueron los mensajes escritos en su piel por unas supuestas garras invisibles. Para su fortuna, la iglesia aprobó su exorcismo y fue después de 30 sesiones como lograron deshacerse del demonio.

David Berkowitz

No cabe duda que cada caso afecta de forma diferente a las víctimas de posesión, pues a David Berkowitz un ente de bajo astral tomó su cuerpo para cometer varios crímenes en el verano de 1976; las autoridades lo enjuiciaron, le dieron 6 cadenas perpetuas y en 1990 se le modificó la condena, debido a que lo relacionaron con una secta satánica.

Pero Arne Cheyenne Johnson en 1981 se le conoció como 'demonio asesino', al alegar que había sido poseído, por tal motivo cometió los asesinatos por los que se le acusó. Aunque el caso cobró relevancia cuando Ed y Lorraine Warren dieron por hecho que, efectivamente, el Diablo lo hizo actuar de esa forma.

Michael Taylor

El que corrió con la misma mala suerte fue Michael Taylor, y es que en 1971, en Gran Bretaña, tras una discusión en la que su esposa, Christine, lo había acusado de infidelidad, cambió de un momento a otro y se monto en rabia.

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A decir verdad, este mal le duró meses y pese a que pidió ayuda para expulsarle el demonio, todo terminó en tragedia y mató a su esposa y a su perro.

Marta

Tal vez uno de los más famosos casos de exorcismo de la época actual es el que efectuó el sacerdote Antonio Fortea en España, entre 2002 y 2008. El religioso ayudó a Marta a librarse de las garras del mal, pues pertenecía a una secta satánica y una de sus compañeras la maldijo para que los poderes oscuros tomaran el control de ella.

El mal está por todos lados y las fuerzas del demonio siempre buscan ganar territorio y están alerta para identificar a su siguiente víctima o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.



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