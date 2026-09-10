Muere Óscar Mario Beteta, periodista y economista que marcó una época en Azteca Noticias

Óscar Mario Beteta Vallejo murió, dejando atrás una trayectoria de varias décadas en el periodismo mexicano, particularmente en la radio, donde construyó una voz reconocible y una carrera vinculada al análisis económico, político y empresarial.

La noticia fue dada a conocer este miércoles por el periodista Joaquín López-Dóriga, quien recordó a Beteta como amigo y compañero de muchos años.

“Yo deseando que Oscar @MarioBeteta se recuperar y me acaban de informar de su fallecimiento. Descansa en paz querido amigo y compañero de tantos años. A tu familia mi pésame. Te vamos a extrañar”, escribió López-Dóriga.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte, por lo que cualquier versión sobre las circunstancias de su fallecimiento debe tomarse con cautela.

De la economía al periodismo; así fue el paso de Óscar Mario Beteta

Óscar Mario Beteta nació el 13 de enero de 1963 en la Ciudad de México. Su formación académica estuvo inicialmente relacionada con la economía: estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac y posteriormente cursó una maestría en Finanzas en la Universidad de Exeter, en Reino Unido.

Su perfil profesional tuvo precisamente esa combinación que terminaría convirtiéndose en una de sus principales características: el conocimiento de la economía y las finanzas llevado al terreno de la comunicación.

Antes de consolidarse como periodista, Beteta también tuvo experiencia en el ámbito financiero y llegó a desempeñarse como corredor de bolsa. Forbes México lo ubicó entre los periodistas más influyentes en Twitter-hoy X- en 2015 y destacó su experiencia de más de dos décadas en los medios de comunicación.

Los reconocimientos que acompañaron su trayectoria

La carrera de Beteta también estuvo marcada por diversos reconocimientos, además de un paso que jamás será olvidado en Fuerza Informativa Azteca, hoy Azteca Noticias.

De acuerdo con su perfil en Líderes Mexicanos, en 1981 recibió el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica y en 1983 obtuvo el Premio Nacional de Economía. En 1998 recibió el primero de los tres Premios Nacionales de Periodismo que obtuvo a lo largo de su trayectoria.

También recibió la Presea José Pagés Llergo y otros reconocimientos relacionados con su trabajo radiofónico.

En 2007 obtuvo el Calendario de Oro al mejor conductor de un programa noticioso en radio, otro de los reconocimientos que se sumaron a una trayectoria desarrollada principalmente frente a los micrófonos.

Óscar Mario Beteta, una voz que acompañó a generaciones

Más allá de los premios y los cargos, la trayectoria de Óscar Mario Beteta puede entenderse a través de algo más sencillo: su permanencia frente a un micrófono durante décadas.

Fue un periodista con formación económica que convirtió esos conocimientos en una herramienta para explicar, cuestionar y analizar los acontecimientos del país.

Su nombre quedó ligado a la radio informativa mexicana, a las entrevistas y al análisis de los asuntos económicos y políticos que durante años ocuparon el centro de la conversación pública.

Este miércoles, esa trayectoria llegó a su fin.

¿De qué murió Óscar Mario Beteta?

La causa de su muerte no ha sido informada públicamente hasta el momento. Lo que queda es el registro de una carrera de varias décadas y el recuerdo de una voz que, para miles de radioescuchas, formó parte de su rutina durante años.