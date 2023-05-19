Mueren dos mellizas de 12 años al arrojarse de un cuarto piso; es el segundo caso en España

Dos hermanas mellizas rusas murieron luego de arrojarse desde la ventana de un cuarto piso del edificio donde vivían en el barrio de Ería, en Oviedo, España. El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana (hora local).

Las autoridades ya investigan el caso y las causas que llevaron a las menores a arrojarse del edificio Este es el segundo caso que se conoce de dos hermanas que se quitan la vida en ese país, en lo que va del año.

De acuerdo con la agencia EFE, el padre de las hermanas mellizas fue quien se dio cuenta de la tragedia, por lo que sus gritos alertaron a la comunidad, quienes llamaron a las autoridades.

Las menores, al igual que sus padres eran de origen ruso pero llevaban varios años viviendo en España. En el departamento también vivía el hermano menor, de 10 años, quien se encontraba en el colegio al momento del incidente.

ALERTA con los niños que viven en edificios: Es la segunda vez en el año que unas hermanas gemelas se precipitan por una ventana de un edificio en España



El 21 de febrero ocurrió en Sallent (Barcelona): dos gemelas de 12 años se lanzaron al vacío desde el balcón de su casa en un… pic.twitter.com/9wiHODfrrY — El Necio (@ElNecio_Cuba) May 19, 2023

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar si la muerte de las mellizas rusas se trató de un accidente o un suicidio. En tanto, Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, decretó dos días de luto por la trágica muerte de las niñas.

Segundo caso de hermanas que se lanzan de un edificio en España

Este es el segundo caso en España de un par de hermanas que se lanzan desde un edificio y pierden la vida. Hace apenas tres meses, unas gemelas hicieron lo mismo pero en Barcelona.

En febrero pasado, dos gemelas argentinas, también de 12 años, se lanzaron desde el tercer piso de un edificio en Barcelona debido al bullying del que eran víctimas en la escuela por su nacionalidad.

Las niñas habrían dejado dos cartas manuscritas que podrían apuntar a un suicidio. Algunos vecinos corroboraron que las gemelas sufrían bullying “solo por ser argentinas”.

En esa ocasión, el alcalde de Barcelona decretó tres días de luto por la muerte de las gemelas, el ayuntamiento también pidió un minuto de silencio en su memoria y se suspendieron los festejos del carnaval que estaba a unos días de celebrarse.

