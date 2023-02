En Barcelona, gemelas argentinas se lanzan de un tercer piso por bullying

Unas gemelas argentinas de 12 años de edad se lanzaron desde el tercer piso de un edificio en Barcelona, España, donde radicaban, debido al bullying que recibían por parte de sus compañeros, indicaron familiares de los menores.

Una de las gemelas murió debido a la caída mientras que la otra está grave en un hospital. Los vecinos de Sallent de Llobregat, en Barcelona, no encuentran palabras para describir lo que sienten, algunos de ellos presenciaron lo ocurrido.

Familiares, vecinos, allegados y compañeros de clase de las menores, entre otros, se concentraron durante la tarde en la zona.

Las autoridades de Barcelona descartaron que se tratara de cualquier intención criminal, pero investigarán qué orilló a la gemelas a lanzarse por el tercer piso de un edificio.

Bullying contra gemelas argentinas en Barcelona

Según algunas fuentes, las niñas habrían dejado dos cartas manuscritas que podrían apuntar a un suicidio. Algunos vecinos corroboraron que las gemelas sufrían bullying “solo por ser argentinas”.

“Había un grupo que se reía de ellas por su acento. Lo estaban pasando mal y de hecho tenían hora para ir al psicólogo. Pero sus padres no eran conscientes de que la situación era tan grave”, indicó un familiar de las gemelas a medios locales.

No obstante, el alcalde Orial Ribalta indicó que no existía ninguna denuncias formal de acoso escolar contra las menores, sin embargo no descartan que ese haya sido el motivo para que las gemelas saltaran.

El alcalde decretó tres días de luto por la muerte de una de las gemelas, el ayuntamiento también pidió un minuto de silencio en su memoria y se suspendieron los festejos del carnaval.