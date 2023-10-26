Mueren 2 trabajadores sepultados en obra ligada al Tren Maya en Chiapas

Durante la madrugada de este jueves dos trabajadores quedaron sepultados en una obra ligada al Tren Maya que se realiza sobre el tramo carretero Palenque-Pakalná, en el municipio de Palenque, Chiapas; ambos perdieron la vida.

Los trabajadores se encontraban realizando excavaciones para la colocación de drenes pluviales en un camino conexo a la obra del Tren Maya.

Elementos de Protección Civil realizaron el rescate de los cuerpos pero nada se pudo hacer por ellos, por lo que los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con las autoridades locales, el trágico incidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando un grupo de obreros realizaba sus labores en la construcción del Tren Maya, ubicada a un costado del bulevar que conecta Palenque con la colonia Pakal-Ná.

Las víctimas estaban en una zanja, realizando tareas de instalación de mangueras para el cableado en el sitio, cuando ocurrió el derrumbe.

¿Qué pasó en una obra del Tren Maya en Palenque, Chiapas?

Las paredes de la zanja, que recién había sido excavada por una retroexcavadora, colapsaron de manera repentina y cuatro trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros.

Sus compañeros de obra, acudieron al rescate para sacar a los afectados de la peligrosa situación, pero a pesar de los esfuerzos por rescatar a todos los afectados, dos de los obreros no contaban con signos vitales cuando lograron ser rescatados.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por las autoridades locales y los equipos de Protección Civil, quienes examinaron a las víctimas y dictaminaron sus decesos en el lugar del accidente.

La zona de la construcción fue acordonada mientras se esperaba la llegada de las autoridades correspondientes.

Posteriormente, se ordenó el traslado de los cuerpos al instituto forense local para llevar a cabo la autopsia de rigor y determinar las causas exactas de la muerte de los trabajadores.