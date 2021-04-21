Covid-19: Mueren 22 pacientes tras falla eléctrica en hospital de India

Al menos 22 pacientes con Covid-19 fallecieron en un hospital del estado de Maharashtra, al este de India, después de que se registrara una fuga en un tanque de oxígeno que posteriormente ocasionó una falla eléctrica y el corte de suministro de oxígeno para personas que estaban conectadas a ventiladores.

"Según la información actual, 22 personas han muerto en el hospital municipal de Zakir Hussain. Los pacientes estaban conectados a ventiladores y suministro de oxígeno, que se interrumpió tras la fuga en un tanque de oxígeno", afirmó el administrador del distrito de Nashik, Surij Mandhare.

El hospital Zakir Hussain es uno de los centros hospitalarios más importantes del estado de Maharashtra para la atención del Covid-19, considerado como el epicentro de la pandemia en la India, que suma ya más de 4 millones de casos confirmados desde que la pandemia llegó a la región hace un año.

En redes sociales circularon videos del momento del incidente, en los que se observa una densa cortina de humo blanca proveniente de uno de los tanques externos del hospital.

Oxygen Tank Leaked at Nashik Hospital. pic.twitter.com/R5OuBwwMrX — Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) April 21, 2021

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Se desconocen causas del incidente

Autoridades señalaron que hasta ahora se desconoce qué provocó la fuga en el tanque de oxígeno que derivó en tragedia, pero se comprometieron a esclarecer los hechos en las próximas horas.

"La tragedia en el hospital de Hashik debido a la fuga del tanque de oxpigeno es desgarradora. Me siendo angustiado por la pérdida de vidas por esta situación. Mis condolencias a las familias en duelo por este triste episodio" fue el mensaje del primer ministro indio, Narendra Modi.

"Este desafortunado incidente será investigado a fondo", añadió el gobernante.

Actualmente, la India sufre una cruda segunda ola de contagios de Covid-19, mucho más agresiva que la primera, en la que se han registrado cifras récord de casi 300 mil nuevos casos en 24 horas.

Durante el martes, autoridades confirmaron 2 mil 23 nuevas muertes por la endermedad. De acuerdo con datos oficiales, se han confirmado 15.6 millones de casos a nivel nacional, que actualmente cuenta con 2.1 millones de casos activos, lo que ha provocado una sobrecarga y colapso de los servicios médicos del país.