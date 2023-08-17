Vibrio vulnificus: Extraña bacteria hallada en mariscos provoca tres muertes en Nueva York

En Connecticut y Nueva York, Estados Unidos, al menos tres personas murieron debido a una extraña bacteria carnívora conocida como Vibrio vulnificus, la cual se puede encontrar en aguas saladas y mariscos crudos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, en Connecticut, dos personas se infectaron con la bacteria “comecarne” después de nadar en dos lugares separados en Long Island Sound; ambos perdieron la vida.

Una tercera persona se infectó con la bacteria después de comer ostras crudas en un establecimiento fuera del estado. Los tres tenían entre 60 y 80 años de edad.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, confirmó la muerte de una persona en la ciudad; añadió que ya están investigando si la bacteria vibrio vulnificus se encuentra en las aguas de “La Gran Manzana”.

¿Qué es la extraña bacteria vibrio vulnificus?

La bacteria vibrio vulnificus provoca infecciones que afecta a las personas con un sistema inmunitario debilitado o con una enfermedad subyacente, especialmente algún padecimiento en el hígado. La bacteria existe de forma natural en las aguas costeras.

#sabiasQue Si eres inmunodeprimido no comas ostras 🦪 o inclusive conchas u otros moluscos marítimos (crudos cabe la redundancia), la bacteria Vibrio vulnificus podría enfermarte (repito, si eres inmunodeprimido) pic.twitter.com/oejbFwFii5 — Esteban Ortiz (@EstebanOrtizMD) February 11, 2023

¿Cómo se contagia la bacteria “comecarne”?

Cuando una persona tiene una herida y entra en contacto con agua contaminada o consume mariscos crudos o poco cocidos que tengan la bacteria, se puede infectar fácilmente.

Una infección por vibrio vulnificus requiere cuidados intensivos, incluso la amputación de extremidades, y alrededor de 1 de cada 5 con este tipo de infección muere, a veces después de uno o dos días de haberse enfermado.

¿Cuáles son los síntomas de una infección por la extraña bacteria vibrio vulnificus?

Diarrea, acompañada de cólicos, náuseas, vómito y fiebre.

En el caso de las infecciones del torrente sanguíneo: fiebre, escalofríos, presión sanguínea peligrosamente baja; y lesiones en la piel con ampollas;

Por infecciones en heridas: fiebre, enrojecimiento, dolor, hinchazón, sensación de calor, descoloración y secreción.

¿Cómo evitar una infección por vibrio vulnificus?

Si tiene una herida (como cortes y raspones), permanezca fuera del agua salada o agua salobre si es posible. Esto incluye caminar dentro del agua cerca de la orilla.

Evite consumir pescados y mariscos crudos o poco cocidos y sus jugos.