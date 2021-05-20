Imputan a siete personas por muerte de Diego Armando Maradona

Los fiscales que investigan la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona imputaron a siete personas bajo sospecha de presunto homicidio simple con dolo eventual, por lo que ya fueron citadas para presentar sus respectivas declaraciones ante las autoridades.

Las imputaciones fueron presentadas por la Fiscalía General de la localidad de San Isidro en Buenos Aires, que además ya solicitó al juez responsable del caso, Orlando Díaz, que le prohíba a los imputados salir de Argentina.

Los siete acusados tendrán que presentarse en la fiscalía a partir del próximo 31 de mayo, acusados de "abandonar a la suerte el estado de salud del paciente".

Los imputadis son los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid; el coordinaro de enfermeros, Mariano Perroni; la doctora que coordinaba la atención a domicilio del campeón del mundo, Nacy Forlini; el psicólogo Carlos Ángel Días; la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el médico de cabecera de Diego Armando Maradona.

Los fiscales ya investigaban a estos profesionales de la salud bajo la hipótesis de presunto homicidio culposo, pero finalmente modificaron la línea de investigación y decidieron imputarlos por presunto homicidio con dolo eventual, delito por el que podrían recibir sentencias de entre 8 y 25 años de prisión.

Estas imputaciones llegan después de que la junta médica de once peritos evaluó las circunstancias alrededor de la muerte del futbolista.

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Acusan tratamiento inadecuado a Diego Armando Maradona

En el informe, difundido por medios argentinos, se concluye que el desempeño del equipo de salud que asistía a Maradona fue "inadecuado, deficiente y temerario", acusando que "dejó a la suerte el estado de salud del paciente".

La autopsia del ídolo argentino determinó que murió a consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada". Además, también se detectó una miocardipatía dilatada.

Diego Armando Maradona, fallecido a los 60 años de edad, padecía problemas de adicciones previos. El astro fue ingresado a la clínica La Plata el 2 de noviembre por un cuadro de anemia y deshidratación, y un día después fue trasladado a un sanatorio de la localidad de Olivos, en Buenos Aires, donde fue operado por un hematoma subdural en la cabeza.

El 11 de noviembre recibió el alta médica y fue trasladado a una casa en una zona residencial de Buenos Aires, donde murió el 25 de noviembre.

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