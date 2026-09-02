¿Murió por su patrón?: abaten a “Chuchito Nini”, menor y supuesto escolta del “R5", del Cártel de los Reyes

Tras la muerte de Luis Enrique Barragán Chávez, alias "El Güicho" o "R5", líder del Cártel de los Reyes en Michoacán, también fue abatido "Chuchito Nini", un supuesto menor de edad y aparente escolta de este narcotraficante.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la muerte de “El Güicho” o “R5”, quien estaba detrás de las extorsiones contra aguacateros en Tocumbo.

¿Qué se sabe de "Chuchito Nini", supuesto escolta de "R5" abatido?

En redes sociales comenzó a circular información que indicaba que un menor identificado con el apodo de "Chuchito Nini", también había sido abatido.

Azteca Noticias pudo confirmar la muerte de esta persona, a quien, de acuerdo con primeras versiones, se le señalaba como supuesto escolta de Luis Enrique Barragán Chávez, narcotraficante buscado por Estados Unidos.

Versiones indican que "Chuchito Nini" se encontraba dentro del círculo cercano de "El Güicho" del Cártel de Los Reyes.

Trasciende en redes que fue abatido Jesús Sandoval, alias "El Chuchito Nini", un menor de edad que se desempeñaba como escolta del “R5”.



“Chuchito Nini” es un jovencito identificado como líder operativo cuya base es en el municipio de Los Reyes, Michoacán.



Se le señala como… pic.twitter.com/OLXnBAVS5r — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 1, 2026

El operativo que acabó con la vida de "R5" del Cártel de los Reyes

Luis Enrique Barragán Chávez, alias "El Güicho" o "R5", líder del Cártel de Los Reyes, era un narcotraficante buscado por México y Estados Unidos.

Elementos de Defensa y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Policía Estatal, realizaron un operativo en Tocumbo, donde hubo un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado y las fuerzas de seguridad federales.

No obstante, miembros del cártel les dispararon, por lo que los elementos repelieron la agresión, hechos en los que murió “El Güicho” o “R5”.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central , elementos de @Defensamx y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Michoacán, realizaron un operativo en Tocumbo, donde integrantes de un grupo criminal agredieron con disparos… pic.twitter.com/BFeazsZqS1 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 1, 2026

¿Quién era "R5" o "El Güicho" del Cártel de los Reyes?

El nombre y rostro de Luis Enrique Barragán Chávez llegó a Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por información que ayudara a detenerlo por tráfico de drogas y de armas hacia México. Era señado de cargos como conspiración para fabricar, importar y distribuir sustancias controladas en Estados Unidos.

La muerte de este sujeto se dio luego de la captura de Alfonso "N", alias "Poncho", del mismo cártel. Fue detenido el 1 de agosto pasado, pero su arresto derivó en bloqueos y vehículos incendiados en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán.

Cuenta con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín; además, Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por él.