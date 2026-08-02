Detención de Alfonso “N”, líder del Cártel de Los Reyes, causa bloqueos en Michoacán

La tarde de este sábado 1 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó un fuerte operativo en la región de Los Reyes, Michoacán, para capturar a Alfonso “N”, líder del Cártel de Los Reyes.

La detención derivó en diversos bloqueos carreteros en la zona, los cuales fueron confirmados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.

Elementos del Ejército Mexicano cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Alfonso "N", acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. El capturado era considerado un objetivo de alto valor internacional, por quien el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

Tras concretarse el arresto, células del grupo delictivo reaccionaron con disturbios, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en vialidades de los municipios de Los Reyes y Peribán.

Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de… pic.twitter.com/apdGeLQZRR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 2, 2026

¿Qué carreteras de Michoacán están bloqueadas?

El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de Michoacán reveló que se mantienen bloqueadas las siguientes carreteras:

Carretera Los Reyes–Uruapan, a la altura del entronque a Pamatácuaro

a la altura del entronque a Pamatácuaro Carretera Los Reyes–Peribán , en la desviación a Imbarácuaro.

, en la desviación a Imbarácuaro. Carretera Los Reyes–Peribán , en el acceso a Peribán a la altura de Los Laureles.

, en el acceso a Peribán a la altura de Los Laureles. Tramo carretero Jacona–Los Reyes , a la altura del Puente Tocumbo.

, a la altura del Puente Tocumbo. Carretera Uruapan–Peribán, a la altura de la glorieta de San Francisco Peribán.

“La Guardia Civil mantiene operativo desplegado en distintos puntos de Los Reyes y municipios aledaños, luego de los bloqueos registrados esta tarde. Las acciones se realizan para restablecer las condiciones de seguridad, proteger a la población y liberar las vías de comunicación”, se informó a través de X.

¿A quién detuvieron en Michoacán?

Elementos de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desarrollaron un operativo para capturar a un objetivo prioritario.

Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló la detención de Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes.

Hasta el momento no se ha revelado si era el único objetivo de las autoridades.