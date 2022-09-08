Murió la Reina Isabel II de Reino Unido a los 96 años en Balmoral

Este jueves murió la Reina Isabel II, de Reino Unido, a los 96 años de edad luego de que sus médicos mostraran preocupación por su estado de salud; la monarca estaba en el castillo de Balmoral, hasta donde llegó su familia, incluido el príncipe Carlos.

A través de la cuenta de Twitter de la familia real, se anunció que la Reina Isabel murió pacíficamente esta tarde en Balmoral y regresará a Londres mañana.

"La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana" compartió la familia real.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

La Reina Isabel II estuvo casada con Felipe, el duque de Edimburgo, con quien permaneció por poco más de 73 años, hasta que el duque falleció en abril del 2021, a los 99 años de edad. Durante su matrimonio tuvieron cuatro hijos: los príncipes Carlos, Andrés, Eduardo y la princesa Ana.

Ahora, su primogénito Carlos de (72 años), quien ostentaba el título de príncipe de Gales, quedará al frente de Inglaterra tras la muerte de la Reina Isabel II.

Los momentos más duros de la reina Isabel II

La Reina Isabel II fue una de las gobernantes más respetadas y queridas del mundo. Además, en febrero de 2021, celebró sus 70 años al frente de Reino Unido, con lo que rompió un récord como la monarca más longeva en gobernar un país y en la historia de la corona británica.

Como jefa de Estado, la reina siempre tuvo una postura neutral con respecto a los asuntos políticos de Inglaterra, la Reina Isabel II nunca tuvo derecho al voto en su país, ni se podía presentar en las elecciones; sin embargo tenía funciones formales importantes que la relacionaban con el gobierno.

Today marks 70 years since Queen Elizabeth II acceded to the throne, following the death of her father, King George VI.



Her Majesty was proclaimed Queen throughout the UK and Commonwealth in the early hours of 6 February 1952.



📸 Dorothy Wilding @RCT pic.twitter.com/eBfSmjO8SD — The Royal Family (@RoyalFamily) February 6, 2022

Durante sus 70 años de gobierno, la Reina Isabel II se enfrentó a varias crisis que marcaron su gobierno. La primera fue la gran niebla de 1953, cuando un humo contaminante se apoderó de las calles de Inglaterra durante cinco días, provocando la muerte de al menos cuatro mil personas por problemas respiratorios.

A la Reina Isabel II también le tocó vivir y negociar en varias guerras, como la de Sinaí, donde su país se alió con Francia e Israel para enfrentarse a Egipto, con la intención de conservar la parte del canal de Suez que les pertenecía.

Her Majesty is seen with one of her famous red boxes. Over the past 70 years, The Queen has received daily papers from her Private Secretaries, in person or via a red despatch box. pic.twitter.com/CmbyFiWPpm — The Royal Family (@RoyalFamily) February 6, 2022

La guerra de las Malvinas en 1982, donde Reino Unido se disputó la soberanía de dichas islas con Argentina, a quién terminó venciendo en 10 días. La Reina Isabel también se involucró en la guerra del Golfo, con lo que se convirtió en la primera monarca en abordar una sesión en el congreso de Estados Unidos.

En 2005, la Reina Isabel vivió el atentado en el metro de Londres, lo que causó la muerte de 56 personas, incluidos cuatro terroristas sospechosos y 700 heridos. Otra crisis que vivió la reina Isabel, fue la salida de Inglaterra del Brexit, acción que abrió una brecha política que la propia monarca intentó cerrar.

La Reina Isabel II también vivió momentos históricos mundiales, como el atentado de las Torres Gemelas en 2011, el asesinato del presidente Kennedy, la caída del muro de Berlín, o la llegada de la televisión a color y el Internet.

