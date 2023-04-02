Seis muertos y ocho heridos luego de bombardeos rusos en Kostiantynivka, Ucrania

Seis civiles murieron y ocho resultaron heridos el domingo por la mañana en un bombardeo ruso sobre Kostiantynivka, en el óblast de Donetsk, Ucrania, informó un funcionario de alto rango ucraniano.

"Los rusos han llevado a cabo un bombardeo masivo de la ciudad de Kostiantynivka", dijo Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en la aplicación de mensajería Telegram. Yermak añadió fotos que mostraban la destrucción parcial de los edificios y los cráteres provocados por las explosiones.

Dijo que 16 edificios de apartamentos, ocho casas particulares, un jardín de infancia y un edificio administrativo resultaron dañados durante el bombardeo ruso.

Reuters no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de las fotos ni el número de víctimas.

Kostiantynivka, donde vivían unas 70,000 personas antes de la guerra, está a sólo 20 kilómetros al oeste de Bakhmut, epicentro de los combates desde hace al menos ocho meses en el oblast de Donetsk, mientras las fuerzas rusas intentan capturar la ciudad.

Russian shelling kills six in Kostiantynivka, Ukrainian presidency says https://t.co/BIxf29TlX5 pic.twitter.com/fMhQ9Es3wc — globaltotal (@globaltotal1) April 2, 2023

Testimonio del bombardeo ruso en Kostiantynivka

Varios residentes de estaban en sus hogares al momento de los bombardeos rusos.

"Mi vecina y yo salimos corriendo al pasillo y nos abrazamos muy fuerte. Ella es más grande que yo y la abracé muy fuerte y nos quedamos allí mientras todo temblaba por las explosiones. No tengo idea de cómo hemos sobrevivido. Hubo seis bajas, seis personas acaban de morir", señaló Anna, residente de 69 años de Kostiantynivka.

"Hubo bombardeos. No puedo decir qué tipo de bombardeo fue, no soy un experto. Puede ser artillería o MLRS (Multiple Launch Rocket System). A juzgar por los cráteres, fue algo grave. Un hombre en la casa de al lado murió y una mujer resultó herida", señaló el residente de 58 años Yurri. Añadió que "Aunque estaba conduciendo en la ciudad lejos de aquí, pude escuchar la explosión".

"Duele profundamente, gente pacífica está sufriendo, ni siquiera militares. Civiles comunes y pacíficos fueron asesinados. Hasta donde yo sé, varias personas murieron aquí", finalizó Yurii.