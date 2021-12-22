Cifra de muertos por el tifón Rai en Filipinas sube a 375

Autoridades de Filipinas confirmaron que la cifra de muertos a causa del tifón Rai la poderosa tormenta que azotó el país el pasado jueves a Filipinas, subió a 375.

De acuerdo con los reportes, la isla de Siargao es uno de los puntos más afectados, pues quedó desconectado casi por completo de los operativos de rescate.

Además, muchas zonas se quedaron sin electricidad, telecomunicaciones y/o agua potable.

En las zonas más afectadas, miles de socorristas fueron desplegados y continúan las búsquedas de sobrevivientes en sitios donde al menos hay 50 desaparecidos.

Además de los muertos que dejó a su paso, el tifón Rai provocó la evacuación de casi 400 mil personas de las costas.

Asimismo, este fenómeno natural levantó árboles, terminó con cultivos, tumbó postes eléctricos, casas y causó inundaciones.

De acuerdo con medios internacionales, el director de la Cruz Roja de Filipinas, Richard Gordon “hay unas áreas que parecen haber sido bombardeadas peor que en la Segunda Guerra Mundial".

Cabe mencionar que Rai fue el tifón más fuerte de este año y que su llegada tomó por sorpresa al país, pues está fuera de su temporada, la cual es de julio a octubre.

Autoridades despliegan ayuda para los afectados por el tifón Rai

El gobierno de Filipinas desplegó a miles de elementos del ejército, los bomberos y la guardia costera para apoyar las labores de rescate y entrega de vivieres a los afectados por el tifón Rai.

|Reuters

A pesar del apoyo, el objetivo se complicó debido a que algunos lugares quedaron completamente aislados, por lo que es difícil llegar a ellos.

Por lo pronto, en lo que los elementos solucionan el acceso, Rodrigo Duturte, presidente de Filipinas realizó una inspección aérea de la devastación que dejó el tifón Rai.

Por su parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades de la Media Luna Roja buscan recaudar 22 millones de dólares para ayudar con la reconstrucción.

Al respecto, los científicos dijeron que este tifón puede ser el resultado del aumento en la temperatura a nivel mundial.