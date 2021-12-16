Tifón en Filipinas obliga a ser desalojadas miles de personas

Un poderoso tifón golpea el sureste de Filipinas y avanzaba hacia provincias donde casi 100 mil personas han sido desalojadas de zonas de riesgo ante el peligro de inundaciones, aludes de tierra y subidas del nivel del mar, según las autoridades.

El tifón Rai, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 270 kilómetros por hora, golpeó las islas Siargao.

No había reportes inmediatos de daños o víctimas, pero efectivos militares y guardacostas ayudaban a vecinos varados por las rápidas inundaciones.

Uno de los tifones más fuertes

Las lluvias del tifón se extendían 400 kilómetros, señalaron, y era uno de los sistemas más fuertes que golpea Filipinas este año.

Eltifón “tocó tierra en la isla Siargao indicó Beni Estareja, de la agencia meteorológica.

La Guardia Costera de Filipinas dijo haber prohibido los viajes por mar en zonas de alto riesgo, lo que dejó varados a casi 4 mil pasajeros y trabajadores de cargueros y transbordadores en docenas de puertos del sur y el centro del país. Había personal y embarcaciones guardacostas en alerta, señalaron. Se cancelaron decenas de vuelos, la mayoría internos.

Decenas de miles de desalojados

Más de 98 mil vecinos de zonas rurales fueron desalojadas con antelación a refugios de emergencia como escuelas, gimnasios y otros edificios del gobierno en evacuaciones voluntarias o forzosas, según las autoridades.

Decenas de vuelos han sido suspendidos, mientras que se ha prohibido el transporte marítimo y los viajes por tierra en las regiones afectadas.

Rai, conocido como Odette en Filipinas, cruzará de este a oeste el sur de la región central de Filipinas, incluida parte de la isla de Leyte, Mindanao y Negros, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 270, informó hoy el departamento de meteorología PAGASA.

La operación complicaba los esfuerzos del gobierno después de que las autoridades de salud detectaran los primeros casos de la variante de ómicron de coronavirus en el país.

Afectaciones en campaña de vacunación

La llegada de Rai, el decimoquinto tifón en pasar por Filipinas este año, obligó a posponer gran parte de la masiva campaña de vacunación prevista contra el covid-19 a lo largo de las regiones por donde se espera discurra el fenómeno meteorológico.

Un promedio de 20 tifones azotan Filipinas cada año y el más destructivo fue el supertifón Haiyan -el mayor conocido que ha tocado tierra-, que en noviembre de 2013 golpeó las islas de Samar y Leyte, matando a unas 7.000 personas y dejando a 200.000 familias sin hogar.

Filipinas es uno de los países más vulnerables a la crisis climática debido a los desastres naturales y, además, se asienta sobre el llamado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una zona que acumula alrededor del 90 % de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

