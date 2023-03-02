Hombre relata cómo escapó de secta Lev Tahor y después rescató a su hijo

Un hombre isaelí que radicaba en Guatemala narró cómo fue su vida mientras formó parte de la secta Lev Tahor, el grupo acusado de cometer abusos contra menores de edad que comenzó en Israel y poco a poco se instaló en Latinoamérica, principalmente en países como Guatemala y México.

El hombre logró escapar de las garras de la secta y después volvió para rescatar a su hijo de la pesadilla que representaba pertenecer a este grupo religioso. Ahora relató para el medio británico BBC cómo logró salvarse.

De acuerdo con las declaraciones que el sujeto hizo a la BBC, él y su esposa se casaron bajo las tradiciones judías rodeados por los miembros de su comunidad, sin imaginar que ese era el inició de su infierno.

El hombre, identificado como Yisrael Amir, relató que se casó cuando tenía 16 años. Se trató de un matrimonio arreglado por los líderes de Lev Tahor, quienes no les permitían negarse a hacerlo.

No solo él fue obligado a contraer nupcias siendo menor de edad; su hermana, con 13 años de edad, también se casó a la fuerza con un joven seis años mayor que ella.

Lev Tahor, la secta ultraortodoxa judía asentada en Guatemala y envuelta en un escándalo por secuestro infantil en Estados UnidosLos miembros de Lev Tahor, practican una versión extrema del judaísmo ultraortodoxo. pic.twitter.com/y9D92OYUm2 — Patricia (@PatriciaTouche) January 3, 2019

¿Qué hacía la secta Lev Tahor?

Las personas que se negaban a realizar las peticiones de los líderes de la secta eran castigados de manera abusiva. Amir recordó que a su hermana le prohibieran hablar durante un año. La niña no podía emitir ninguna palabra ni siquiera para pedir comida o ir al baño.

De acuerdo con la BBC, una de las formas en que el grupo ejerce control sobre sus miembros era separando a las familias: “Los padres biológicos tienen prohibido volver a tener contacto con ellos”.

Los niños no podían hablar, ni ir al baño si no se les autorizaba, podían pasar varias horas sin probar alimento y tenían prohibido comer carne.

Los niños que vivían en la secta sufrían de abusos sexual, según Amir, aunque los líderes de Lev Tahor han negado todas las acusaciones.

"Veía todos los días que Shlomo Helbrans (fundador de Lev Tahor) y otro líder llevaban niños a su habitación, niños de ocho años, y luego los enviaba a la mikve [baño ritual utilizado para la purificación]. No entendía lo que hizo con ellos. Ahora lo sé”, dijo Amir.

Hombre rescata a su hijo de secta Lev Tahor en Guatemala

Dos años después de que Yisrael Amir se casó, tuvo su primer hijo al lado de su esposa, y Amir ya sabía cuál iba a ser el destino de ese bebé.

Un día al hacer un mandado para la secta, tuvo la oportunidad de acceder a una computadora se contactó con una tía que llevaba meses buscándolo, después compró a escondidas un celular para mantenerse en contacto con su pariente.

Hasta que una noche logró salir y corrió por la selva durante varios minutos, Una vez lejos del lugar y al lado de su tía huyeron de Guatemala y se fueron a vivir a Israel. La secta también cambió de ubicación y se asentó en Chiapas. Sin embargo, Amir y su tía regresaron varias veces con la intención de rescatar a su hijo.

No fue hasta septiembre del año pasado, cuando las autoridades mexicanas desmantelaron al grupo tras tener sospechas de que ahí se realizaban actividades delictivas. Lograron rescatar a varias mujer y niños, entre ellos al hijo de Yisrael Amir.

Dos líderes de la secta fueron detenidos por las autoridades mexicanas acusados de tráfico de personas; no obstante más tarde un juez ordenó su liberación. Desde entonces Lev Tahor ha negado todas las acusaciones en su contra.