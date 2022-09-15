Video: muertos y heridos tras estampida durante concierto en Guatemala

Al menos nueve personas murieron y otras 20 resultaron heridas a causa de una estampida humana que se registró poco después de finalizar un concierto efectuado en la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala, según el más reciente informe de la Cruz Roja en el país centroamericano.

La comunidad de Quetzaltenango, ciudad ubicada en la zona montañosa del oeste de Guatemala, amaneció de luto, luego de que se reportó el fallecimiento de 9 personas, además de otras 20 que resultaron heridas poco después de que terminara un concierto que se realizaba en la zona 9 de la ciudad guatemalteca.

Conforme a varias de las personas que asistieron al evento que terminó cerca de las dos y media de la madrugada del 15 de septiembre de 2022, algunos de los asistentes en presunto estado de ebriedad, comenzaron una trifulca poco después de que terminó el concierto, en un siniestro qur dejó muertos y heridos.

Como la multitud intentó salir rápidamente para evitar la trifulca protagonizada por varios jóvenes en presunto estado de ebriedad, se originó una estampida humana que dejó varios muertos y heridos.

#Departamentales | La tragedia se hace presente durante las fiestas patrias luego de que se reportara la muerte de nueve personas por una avalancha humana. ⚫️



Lee toda la información 👇 https://t.co/htFcHq7wZW — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) September 15, 2022

Tragedia durante las fiestas patrias en Guatemala

María del Carmen Sajquim, vocera del Hospital Regional de Occidente, señaló que varias personas fueron atendidas pero que a pesar de los esfuerzos de los médicos, varias personas perdieron la vida por presentar politraumatismo.

La comunidad Quetzalteca, que tiene un telón de fondo de volcanes, incluido la altísima Santa María con su domo de lava activo Santiaguito, se encuentra molesta debido al siniestro que dejó varios muertos y heridos. De hecho hasta han pedido que se suspenda el desfile del 15 de septiembre (2022) debido al lamentable suceso.

Varios familiares llegaron desde muy temprano para reconocer los cuerpos de sus seres queridos. Hasta el momento se sabe que son más mujeres que hombres los que se encuentran entre las víctimas mortales tras la estampida.

Elementos del Ministerio Público efectuaron las diligencias correspondientes y se procedió al levantamiento de los cuerpos, mientras se espera por los resultados de las investigaciones tras la estampida humana.

También se encuentra pendiente sobre qué acciones van tomaran los familiares de las víctimas de la estampida durante el concierto en Guatemala.

Los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE), de la zona 9 de Quetzalteca en Guatemala, también procederán porque se habla acerca de que no en el lugar no se contaban con los protocolos de seguridad correspondientes.